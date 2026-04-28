Letztes Heimspiel, letzter Dreier

Bei bestem Fußballwetter empfing die SG Gerzen/Aham den Tabellennachbarn ESV Mitterskirchen zum letzten Heimspiel der Saison. Die Partie begann taktisch geprägt - beide Teams standen defensiv stabil und gingen wenig Risiko. Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden, jedoch ohne die ganz großen Highlights. Während die SG immer wieder über die Außen durchbrechen konnte, blieb Mitterskirchen vor allem durch hohe Bälle und Standards gefährlich. Zur Pause stand folgerichtig ein 0:0.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit deutlich mehr Tempo und Risiko auf beiden Seiten. In der 72. Minute war es dann soweit: Nach Ballgewinn von Christian Högl und einer anschließenden Traumflanke über die Abwehrkette auf den durchstartenden André Rossek setzte sich dieser im Eins-gegen-eins stark durch und vollendete eiskalt zur Führung. Die Freude hielt allerdings nur kurz - quasi im Gegenzug glich Mitterskirchen durch Stefan Schreiner direkt nach Wiederanstoß aus (73.). Doch die SG Antwort folgte: Nach starkem Florian-Högl-Solo über die rechte Seite wurde Andreas Krautner im Strafraum gefoult - klarer Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte er in der 81. Minute gewohnt souverän. In der Schlussphase war dann vor allem Kampf angesagt. Die SG verteidigte leidenschaftlich und ließ keine klare Chance mehr zu.