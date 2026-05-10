Letztes Heimspiel im Livestream: FCM-Reserve empfängt Babelsberg

Hinter der U23 des 1. FC Magdeburg liegt eine starke Saison. Als Neuling in der Regionalliga Nordost hatte die FCM-Reserve zu keinem Zeitpunkt (sportlich) mit dem Abstiegskampf zu tun. Am Sonnabend bestreitet die Elf von Interimstrainer Daniel Wölfel das letzte Heimspiel der Saison.
Zu Gast in der Avnet Arena ist dann der SV Babelsberg 03. Die Gäste aus Potsdam stehen im unteren Mittelfeld der Tabelle, haben den Verbleib in der Regionalliga aber schon sicher. In der Hinrunde konnten die Magdeburger zu Gast in Babelsberg gewinnen. Können sie diesen Erfolg im letzten Heimspiel der Saison wiederholen? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 14 Uhr im Livestream der Volksstimme.
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