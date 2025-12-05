Letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2025 steht für den ETB an

Die Klever hatten vor der aktuellen Spielzeit den Klassenerhalt als Saisonziel ausgerufen. Seit dem ersten Spieltag stecken sie auch mitten im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein, in der es aber äußerst eng zugeht. Zuletzt konnten sie aber drei Siege hintereinander – alle ohne Gegentor – einfahren und liegen nur drei Punkte hinter dem ETB. Trainiert werden die Klever von Umut Akpinar. Der 48-Jährige ist ein richtiges FC-Urgestein und verbrachte bisher seine komplette Fußballlaufbahn als Spieler (über 600 Spiele!) und Trainer bei seinem Heimatclub. Er ist bereits seit 2017 für die erste Mannschaft an der Seitenlinie verantwortlich.

ETB-Coach Björn Matzel sagt zum Heimspiel am Sonntag: „Kleve ist in einer sehr guten Verfassung und ein gefährlicher Gegner. Sie haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen und sind dabei ohne Gegentreffer geblieben. Wir haben aber auch zuletzt zwei Siege geholt. Es ist ein 50:50-Spiel. Mit dem Derbysieg sind wir natürlich auch im Aufwind und hatten bis jetzt eine gute Trainingswoche. In den letzten Spielen war es - auch offensiv - ziemlich gut, aber dennoch haben wir im Training an ein paar Stellschrauben gedreht. Es geht darum, am Sonntag wieder alles reinzuschmeißen, was wir haben. Wir spielen zuhause und da wollen wir immer, immer die Punkte am Uhlenkrug behalten.“