Letztes Heimspiel für Nörten und Helmstedt, Petershütte braucht Wunder

Am morgigen Samstag bestreitet Nörten-Hardenberg das vorerst letzte Landesliga-Heimspiel und geht erstmals seit 19/20 wieder runter in die Bezirksliga. Der sportlich Tabellenzehnte empfängt die Freien Turner aus Braunschweig, die das Hinspiel klar mit 4:1 gewannen und auch zuletzt zwei Siege in Serie feierten.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Union Salzgitter Union Salzg VfB Fallersleben Fallersleben 15:00

Die beiden Aufsteiger hatten einen verschiedenen Saisonverlauf. Während Fallersleben in der vergangenen Woche den Klassenerhalt feierte, ist Salzgitter bereits seit einiger Zeit abgestiegen und verlor zuletzt neun mal in Serie. Auch das Hinspiel ging an Fallersleben. Damals hagelte es ein heftiges 6:0.

Morgen, 15:00 Uhr FC Helmstedt FC Helmstedt SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 15:00

Für den FC Helmstedt und Coach Cassel ist es das vorerst letzte Heimspiel in der Landesliga. Grund dafür ist die fatale Rückrunde, in der Helmstedt nur acht Punkte holte und 71 Gegentore kassierte. Auch das Hinspiel gewann die SVG mit 6:1. Dennoch ist dem FC Helmstedt zu wünschen, dass es ein versöhnlicher Abschied aus der Landesliga wird.

Für beide Teams geht es noch um was. Die 05er wollen Rang zwei zurückerobern und Lengede will die letzten Zweifel verschwinden lassen. Zwar konnte Göttingen das Hinspiel gewinnen, doch das letzte direkte Duell in Lengede konnte der SVL mit 4:0 für sich entscheiden. Vielleicht ein gutes Omen, um am Sonntag den Klassenerhalt zu feiern.

So., 25.05.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Northeim Northeim SSV Kästorf SSV Kästorf 14:00