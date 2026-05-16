Letztes Heimspiel für Braunschweigs U19

– Foto: Torsten Schwalm

Für die U19 von Eintracht Braunschweig steht am Samstag das letzte Heimspiel der Saison in der DFB-Nachwuchsliga an. Im heimischen Stadion empfangen die Blau-Gelben die SG Dynamo Dresden, die sich vor den abschließenden Spieltagen weiterhin Hoffnungen auf den ersten Tabellenplatz machen darf.

Die Gäste aus Sachsen gehen als Tabellenvierter in die Begegnung und haben bislang 22 Punkte gesammelt. Damit besitzt die Mannschaft zumindest rechnerisch noch die Möglichkeit, an die Spitze des Tableaus vorzurücken. Entsprechend groß dürfte die Bedeutung der Partie für die Dresdner sein.

Für die Mannschaft von Niklas Bahr gestaltet sich die Ausgangslage deutlich schwieriger. Die Braunschweiger belegen derzeit den letzten Tabellenplatz und kämpfen darum, die rote Laterne bis zum Saisonende noch abzugeben. Nach der späten Niederlage beim FC Rot-Weiß Erfurt bleiben dafür nur noch zwei Möglichkeiten auf Zählbares: das Heimspiel gegen Dresden sowie der abschließende Auftritt in der kommenden Woche bei Viktoria Berlin.