Letztes Heimspiel der Saison - ein besonderes Kapitel geht zu Ende!

Am Samstag ist es so weit: unser letztes Heimspiel der Saison steht an - doch es wird mehr als nur ein Spiel. ES ist das letzte Spiel unseres Trainers IN seinem Wohnzimmer

Lieber Kevin, nach 8 Jahren voller HINGABE, Leidenschaft und harter Arbeit wirst du den VEREIN verlassen. In dieser Zeit haben wir so einiges gemeinsam erlebt: Bittere Niederlagen , Abstieg, legendäre Feten , beeindruckende Kantersieg und Aufstiege, allen voran der unvergessliche Sprung in die Bezirksliga