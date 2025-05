Letztes Heimspiel der Saison

Das Spielgeschehen verlagerte sich von Anfang an in die Hälfte des MTV. Bereits in der 2. Minute traf Esma Tiraki sehenswert von außerhalb des Strafraums zum 1:0. Der FFC blieb weiter spielbestimmend allerdings zu ungenau im letzten Drittel. Wiederum war es ein Abschluss aus der Distanz, welcher das 2:0 bedeutete. In der 14. Minute zog Isabel Bischoff nach Zuspiel von Nina Klein ab und der Ball landete sehenswert im Tor. In der 27. Minute legte Nina Klein selbst nach. Nach toller Vorlage von Alexandra Fridgen verwandelte Klein direkt zum 3:0.

im folge der komfortablen Führung lies der Aiblinger Drang nach vorne etwas nach, auch weil die letzten Pässe oft zu ungenau gespielt wurden. Somit ging es mit 3:0 in die Pause.