❗️Letztes Heimspiel der Saison 2024/25❗️

Im letzten Heimspiel der Saison empfängt der FC Union Heilbronn am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr den SV Wachbach in der heimischen ERBE-Arena. Für den FCU gilt es, die bestehende Serie von 10 ungeschlagenen Heimspielen fortzusetzen, während die Gäste den Klassenerhalt perfekt machen könnten.

Der SV Wachbach belegt aktuell den elften Tabellenplatz mit 43 Punkten und einem Torverhältnis von 54:56 Toren. Nach einer ordentlichen Rückrunde und einem guten Schlussspurt konnten sich die Gäste von den Abstiegsrängen befreien, zuletzt gab es fünf Spiele ohne Niederlage. Hierbei gewann Wachbach mit 4:2 in Schwaigern, mit 2:0 gegen die Sportfreunde Lauffen und am vergangenen Wochenende mit 5:0 gegen die SG Stetten-Kleingartach. Dazwischen gab es jeweils zwei 1:1-Unentschieden gegen die SGM Markelsheim / Elpersheim sowie gegen den SC Amrichshausen.

In einer von schweren Verletzungen geprägten Saison wusste unser FCU zumindest in der ERBE-Arena zu überzeugen, so gab es zuletzt 10 Heimspiele ohne eine Niederlage. Durch einen weiteren Sieg könnte man in der Heimtabelle sogar auf Platz 2 vorrücken. So gilt es, sich mit einer ordentlichen Heimvorstellung bei allen zu bedanken, die dem FCU auch in schwierigeren Zeiten stets die Treue gehalten und unterstützt haben. Im Vergleich zur Vorwoche fehlt zum Lazarett, mit dem man problemlos eine starke Startelf bilden könnte, auch noch Kevin Herrmann, der am vergangenen Wochenende nach einem Zusammenprall am Kopf genäht wurde. Auf geht´s Union!

Hinweis: Aufgrund des VR Bank Triathlon Heilbronn kann es am Sonntag zu verkehrsbedingten Sperrungen kommen. Bitte daher vorab über die möglichen Einschränkungen informieren