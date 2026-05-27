„Letztes Heimspiel, Bezirksliga, wir wollen es nochmal genießen..."

Der VfL steht längst als Absteiger fest. Mit 17 Punkten rangiert Emslage am Tabellenende, die Rückkehr in die Kreisliga ist längst beschlossene Sache. Doch die jüngsten Wochen zeigten eine Mannschaft, die sich keineswegs aufgegeben hat. Sieben Punkte aus den vergangenen fünf Spielen, darunter zwei Siege und ein Remis, sprechen dafür, dass die Mannschaft von Oliver Peters trotz der sportlichen Realität Charakter bewiesen hat.

Dass der Gegner ausgerechnet SV Langen heißt, macht die Aufgabe nicht einfacher. Die Gäste reisen als Tabellenzehnter mit 35 Punkten an, verfügen über viel Erfahrung auf Bezirksliga-Niveau und entschieden bereits das Hinspiel spektakulär für sich. Eine Partie, die dem Emslager Trainer noch präsent ist.

„Das letzte Heimspiel steht für uns an. Ich denke, das ist auch quasi der Kern der Botschaft erstmal, dass wir das letzte Heimspiel in der Bezirksliga angehen wollen und uns gut präsentieren wollen vor dem heimischen Publikum und nochmal versuchen was mitzunehmen“, sagt Peters vor der Begegnung.

„Das Hinspiel war ein wildes Spiel, 6:4 für Langen dann am Ende“, erinnert sich Peters. „Sie haben viele Spieler, die seit Jahren eben auch auf Bezirksliga-Ebene agieren.“

Überhaupt verbindet beide Mannschaften eine gewisse Energie auf sportlicher Ebene. Die Duelle seien häufig intensiv, körperbetont und emotional geführt worden. „Von daher ist das irgendwie immer ein bisschen rassig, gegen Langen zu spielen, macht aber eben dementsprechend auch viel Spaß“, sagt der Emslager Coach.

Die Ausgangslage bleibt dennoch eindeutig. Während Emslage den Gang in die Kreisliga antreten muss, hat sich Langen im Tabellenmittelfeld stabilisiert und kann mit seiner Erfahrung sowie individuellen Qualität als Favorit gelten. Peters macht daraus keinen Hehl: „Langen ist natürlich Favorit, hat das Hinspiel gewonnen, steht ein paar Plätze über uns, verfügt über viel Bezirksliga-Erfahrung.“

Trotzdem will sich der VfL auch im letzten Heimauftritt nicht mit der Rolle des Statisten zufriedengeben. Gerade die jüngsten Leistungen hätten gezeigt, dass die Mannschaft weiterhin lebt. Besonders bemerkenswert: Viele der jüngsten Partien musste Emslage phasenweise in Unterzahl bestreiten und sammelte dennoch Punkte.

„Von daher präsentieren wir uns eigentlich auch gerade ganz gut, auch für die Umstände mit dem Abstieg, der schon feststeht“, betont Peters. „Die Einstellung passte.“

Und genau diese Haltung soll auch gegen Langen sichtbar werden. Noch einmal Bezirksliga-Flair, noch einmal Flutlicht, noch einmal Heimspiel. Für einige Spieler womöglich der letzte Auftritt auf diesem Niveau im VfL-Trikot.

„Letztes Heimspiel, Bezirksliga, wir wollen es nochmal genießen, wir wollen aber eben Spaß haben und alles reinhauen, so wie die Mannschaft das zuletzt auch gut gemacht hat“, sagt Peters. „Dann geht es in ein paar Wochen auch schon wieder eine neue Ära los, eine neue Liga. Aber noch ist es Bezirksliga und da können die jungen Spieler eben auch nochmal Sachen mitnehmen.“

Die Zielsetzung bleibt trotz aller Emotionalität klar formuliert: „Am Ende ist das Ziel natürlich auch in dem Spiel, was Zählbares mit rauszunehmen.“

Für den VfL Emslage ist es damit weit mehr als nur ein weiteres Saisonspiel. Es ist der letzte Heimauftritt in der Bezirksliga – und die Chance, sich mit Leidenschaft und Würde vom heimischen Publikum zu verabschieden.