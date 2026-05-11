Letztes Heimspiel als Bayern-Coach: Holger Seitz nimmt emotionalen Abschied

Vereint für den scheidenden Coach: Fans und Team würdigten noch einmal den langjährigen Bayern-Trainer Holger Seitz. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

FC Würzburger Kickers – SpVgg Unterhaching 4:0 (0:0). – Nach dem jüngsten Aufstiegsverzicht ist bei den Hachingern auch der Traum von der Qualifikation für den DFB-Pokal der kommenden Saison geplatzt. Nach der Pleite gegen den designierten Bayerischen Amateurmeister war die Enttäuschung dementsprechend groß. Mit mehr Torgefahr wäre für die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender im Spitzenspiel insbesondere in der ersten Hälfte mehr drin gewesen. So aber trafen in der zweiten Hälfte nur die Hausherren. Die Würzburger Tore von Tarsis Bonga (61.), Jermain Nischalke (65., 71.) und Daniel Hägele (68.) innerhalb von nur zehn Minuten verpassten den Hachingern den Genickschlag.

Die SpVgg Unterhaching kommt beim Spitzenspiel in Würzburg unter die Räder und verpasst die Qualifikation für den DFB-Pokal . Der FC Bayern II verabschiedet derweil seinen langjährigen Trainer Holger Seitz.

In den kommenden Wochen dürfte sich beim ehemaligen Bundesligisten herauskristallisieren, welcher Kader für die kommende Regionalliga-Saison zur Verfügung steht. Verträge laufen aus und wegen eines angeordneten Sparkurses muss der eine oder andere Spieler möglicherweise mit reduzierten Bezügen rechnen. Die Arbeit von Sportdirektor Markus Schwabl läuft auf Hochbetrieb. „Wir stecken mittendrin in Gesprächen“, so Schwabl.

FC Bayern II – VfB Eichstätt 1:1 (0:0). – Bei der Abschiedsvorstellung des nach Saisonende scheidenden Cheftrainers Holger Seitz vom Grünwalder Stadion feierten mit dem erst 16 Jahre alten Bastian Assomo, Filip Pavić, Luis Schäfer und Allen Junior Lambé gleich vier hoffnungsvolle Talente ihr Regionalliga-Debüt. Doch es waren die Gäste, die in der intensiven Partie den besseren Start erwischten. Nach der ersten vertanen Chance von Assomo (29.) scheiterte dann Kurt Rüger mit einem Distanzschuss an Eichstätts Schlussmann Nikolai Sauernheimer (40.). Nach der Ampelkarte für den Münchner Robert Deziel (74.) schafften die Bayern-Amateure in Unterzahl nach einem Kontertor von Lambé zwar die Führung (79.). Doch die Eichstätter glichen kurz darauf durch Timo Meixner aus. (84.).

Die letzten Worte gebührten Seitz in seinem letzten Heimspiel als Trainer der Amateure. „Das war heute sehr emotional für mich. Das hat mir gezeigt, dass die Fans und ich eine besondere Verbindung haben“, so der langjährige Bayern-Coach, dem die Anhänger zu seinem angekündigten Abschied vom FCB ein Banner gewidmet hatten.