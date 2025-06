Letztes Geleit für einen fairen Gegner – Altenstadt schickt Dießen in die Kreisklasse

Der TSV Altenstadt fuhr zum Saisonabschluss ein 1:1-Unentschieden gegen Dießen ein. Der MTV muss nächste Saison in der Kreisklasse an den Start gehen.

Das Mitleid mit den beklagenswerten Gästen hielt sich in Grenzen. Das lag auch daran, dass die Kicker des MTV Dießen kein allzu großes Drama aus ihrem direkten Abstieg in die Kreisklasse machten. „Sie haben das sehr gefasst hingenommen“, stellte Christoph Wagner erstaunt fest. Der Trainer des TSV Altenstadt hatte ohnehin nicht den Eindruck, dass ihm beim Saisonfinale eine Mannschaft begegnet war, die noch daran glaubte, auf den allerletzten Drücker den Sprung in die Relegation zu schaffen. Auch die Fans der Gäste rechneten wohl nicht mehr damit, dass ihre Truppe noch die Kurve kratzen würde. „Da waren gerade 20 Zuschauer aus Dießen mitgekommen“, bilanzierte Wagner.

Diejenigen, die mitgefahren waren, wurden bereits nach fünf Minuten für ihr Kommen belohnt, als Moritz Loh aus dem Nichts die Führung für den MTV erzielte. „Nach einem langen Schlag“, wie Wagner konstatierte. Was anderes hatte er auch nicht erwartet, seien die Dießener doch auch in dieser Saison nicht gerade durch ihre Spielkunst in Erscheinung getreten. Und so war es für Wagner schwer nachvollziehbar, dass die Gäste das Momentum verstreichen ließen und nicht nachsetzten. Altenstadt ließ das genügend Zeit, um sich zu sortieren und Mitte der Halbzeit den Ausgleich zu schießen. Tobias Graun markierte seinen insgesamt 20. Treffer in dieser Saison, der ihm die Torjäger-Kanone endgültig sicherte.