Letztes echtes Derby? Bonn erwartet Endenich zum Flutlichtduell

Der Spitzenreiter gegen den Vorletzten – klingt auf dem Papier eindeutig, doch gerade Derbys folgen eigenen Gesetzen. „Freitag, Flutlicht, Derby – mehr geht kaum“, sagt BSC-Trainer Sascha Glatzel. „Endenich kämpft mit allem, was sie haben, gegen den Abstieg. Nach dem Trainerwechsel sind sie auch in richtig guter Verfassung. Wir haben unsere Ziele unglaublich früh erreichen können und können frei aufspielen. Deshalb wird es für die Zuschauer sicherlich ein sehenswertes Spiel.“

Der Bonner SC hat eine beeindruckende Spielzeit hinter sich. Mit 21 Siegen aus 27 Spielen und zuletzt einem wilden 6:4-Auswärtssieg in Siegburg sicherten sich die Rheinlöwen frühzeitig den Titel in der Mittelrheinliga. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Im Hinspiel setzte sich der BSC mit einem deutlichen 6:0 in Endenich durch – doch die Gäste wollen sich nicht kampflos ergeben.