Letztes Auswärtsspiel für Schwarz-Weiß Essen

Das letzte Auswärtsspiel für ETB SW Essen steht an – Foto: Markus Becker

Die Saison 2025/26 neigt sich in der Oberliga Niederrhein dem Ende entgegen. Am vorletzten Spieltag muss der ETB Schwarz-Weiß Essen - in seiner letzten Auswärtspartie der Saison - etwas weiter als gewöhnlich reisen, denn er tritt beim 1. FC Kleve 63/03 an. Das Spiel in Kleve dürfte eine äußerst schwere Aufgabe für die Schwarz-Weißen werden, denn der gastgebende FC steckt mitten im Abstiegskampf und muss unbedingt punkten, um die Klasse zu erhalten. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr im Bresserberg-Stadion (Bresserbergstr. 49, 47533 Kleve) angepfiffen.

Kleves Entscheidungsspiel gegen ETB

Der 1. FC Kleve hatte vor der aktuellen Spielzeit den Klassenerhalt als Saisonziel ausgerufen. Seit dem

ersten Spieltag steckt die Mannschaft auch mitten im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein, in der es

im Tabellenkeller äußerst eng zugeht. Der FC ist in der Liga seit sechs Spielen ungeschlagen und

erreichte am letzten Wochenende ein 1:1-Unentschieden beim KFC Uerdingen. Die Schwanenstädter

liegen zurzeit auf Platz 17 der Tabelle und haben einen Abstand von drei Punkten zum rettenden Ufer.

Trainiert werden die Klever von Umut Akpinar. Der 49-Jährige ist ein richtiges FC-Urgestein und

verbrachte bisher seine komplette Fußballlaufbahn als Spieler (über 600 Spiele!) und Trainer bei seinem

Heimatclub. Er ist bereits seit 2017 an der Seitenlinie für die erste Mannschaft verantwortlich.

ETB-Coach Björn Matzel sagt zur letzten Auswärtspartie seiner Mannschaft: „Für Kleve geht es am

Sonntag um alles. Sie haben jetzt praktisch zwei Finalspiele, die sie beide gewinnen müssen. Auch

wenn es vermeintlich für uns um nichts mehr geht, wollen wir uns nach drei Niederlagen in Folge nun

mit zwei siegreichen Spielen aus der Saison verabschieden. Das muss auch einfach im Sinne der Jungs

sein. Wir haben zwar einige angeschlagene Spieler, möchten aber unbedingt die letzten beiden Partien

erfolgreich gestalten.“