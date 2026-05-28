Letztes Auswärtsspiel für Schwarz-Weiß Essen

Die Saison 2025/26 neigt sich in der Oberliga Niederrhein dem Ende entgegen. Am vorletzten Spieltag
muss der ETB Schwarz-Weiß Essen - in seiner letzten Auswärtspartie der Saison - etwas weiter als
gewöhnlich reisen, denn er tritt beim 1. FC Kleve 63/03 an. Das Spiel in Kleve dürfte eine äußerst
schwere Aufgabe für die Schwarz-Weißen werden, denn der gastgebende FC steckt mitten im
Abstiegskampf und muss unbedingt punkten, um die Klasse zu erhalten. Die Partie wird am Sonntag um
15 Uhr im Bresserberg-Stadion (Bresserbergstr. 49, 47533 Kleve) angepfiffen.
Der 1. FC Kleve hatte vor der aktuellen Spielzeit den Klassenerhalt als Saisonziel ausgerufen. Seit dem
ersten Spieltag steckt die Mannschaft auch mitten im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein, in der es
im Tabellenkeller äußerst eng zugeht. Der FC ist in der Liga seit sechs Spielen ungeschlagen und
erreichte am letzten Wochenende ein 1:1-Unentschieden beim KFC Uerdingen. Die Schwanenstädter
liegen zurzeit auf Platz 17 der Tabelle und haben einen Abstand von drei Punkten zum rettenden Ufer.
Trainiert werden die Klever von Umut Akpinar. Der 49-Jährige ist ein richtiges FC-Urgestein und
verbrachte bisher seine komplette Fußballlaufbahn als Spieler (über 600 Spiele!) und Trainer bei seinem
Heimatclub. Er ist bereits seit 2017 an der Seitenlinie für die erste Mannschaft verantwortlich.
ETB-Coach Björn Matzel sagt zur letzten Auswärtspartie seiner Mannschaft: „Für Kleve geht es am
Sonntag um alles. Sie haben jetzt praktisch zwei Finalspiele, die sie beide gewinnen müssen. Auch
wenn es vermeintlich für uns um nichts mehr geht, wollen wir uns nach drei Niederlagen in Folge nun
mit zwei siegreichen Spielen aus der Saison verabschieden. Das muss auch einfach im Sinne der Jungs
sein. Wir haben zwar einige angeschlagene Spieler, möchten aber unbedingt die letzten beiden Partien
erfolgreich gestalten.“