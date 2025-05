Letztes Auswärtsspiel der Saison: Wehringen siegt in Ottobeuren

Bereits in der 15. Minute sorgte Natalie Abröll für das erste Highlight des Spiels: Aus rund 40 Metern fasste sie sich ans Herz und zog ab. Der Ball senkte sich perfekt unter die Latte – unhaltbar für die Torhüterin, die etwas zu weit vor dem Tor stand. Nur zwei Minuten später war es erneut Abröll, die ihre Klasse unter Beweis stellte. Aus spitzem Winkel schob sie den Ball präzise zwischen Torhüterin und Pfosten ins kurze Eck – das 0:2.

Im letzten Auswärtsspiel der Saison traten die Frauen des FSV Wehringen beim TSV Ottobeuren an – und lieferten eine starke erste Halbzeit, die den Grundstein für einen verdienten Auswärtssieg legte.

In der 25. Minute war Abröll erneut beteiligt: Mit einem scharfen Ball in den Strafraum fand sie Katharina Böttcher, die sich geschickt drehte und den Ball mit ihrem starken linken Fuß ins lange Eck zum 0:3 versenkte. Kurz vor der Pause gelang den Gastgeberinnen aus Ottobeuren der Anschlusstreffer zum 1:3 (40. Minute), was dem Spiel noch einmal Spannung verlieh.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich deutlich ausgeglichener. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. In der 89. Minute kam es dann zu einer umstrittenen Szene: Die Gastgeberinnen erhielten einen fragwürdigen Strafstoß, den sie sicher zum 2:3 verwandelten.