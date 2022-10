Letztes Auswärts-Spiel der Vorrunde auswärts in Dingolfing

Am Sonntag den 09. Oktober reisten die beiden Teams des TSV Eichendorf samt Anhang nach Dingolfing ins Isar-Wald-Stadion. Der dortige Gegner lautete TürkGücü Dingolfing. Vor rund 60 bis 70 Anhänger pfiff der Unparteiische Andres Glanz das Spiel mit ein wenig Verzögerung um kurz nach 14:00 Uhr an.

Nach kurzer Anlaufzeit war die Offensive der Gäste auf Betriebstemperatur. Nach einer guten Möglichkeit von Alex Hofmann klingelte es wenig später im Kasten vom Gastgeber. Nach einer schönen Flanke von der linken Seite auf rechts zu Ardit Krasniqi schob dieser den Ball gekonnt in das Tor. Nach vierzehn gespielten Minuten führte Eichendorf mit 0:1.

Nur zwei Minuten später musste TürkGücü Torhüter Kaan Maral erneut hinter sich greifen. Valmir Gashi und Alex Hofmann zeigen das ihr Zusammenspiel im laufe der Saison immer besser funktioniert. Schöne Ballannahme von Gashi mit perfekt getimten Pass auf Alex Hofmann und dieser zeigt wieder seinen Torjäger-Qualitäten. 0:2 in der 16. Spielminute.

Jetzt ging der Gast vom Gas und wurde dadurch immer wieder etwas fahrig in der Defensiv prompt kam man nicht mehr zu Abschluss-Situationen. Glück für den TSV Eichendorf in dieser Phase das dies die Offensive von TürkGücü nicht zu nützen wusste.

Wie heisst es so schön im Fußball zum psychologisch besten Zeitpunkt setzte die Eichendorfer Elf dann noch einen empfindlichen Nadelstich. In der 46. Minute ist plötzlich Valmir Gashi völlig frei vor dem Tor. Die komplette Heimabwehr stellte nach einer vermeintlichen Abseitsstellung den Spielbetrieb ein, eine solche Chance lässt Gashi nicht liegen und erhöht zum 0:3 Pausenstand.

In die zweite Hälfte starte TürkGücü besser als in den ersten fünfundvierzig Minuten. Doch schon in der 53. Minute sollte sich endgültig zeigen das es nicht der Tag der Dingolfinger wird. Nach einer guten Chance von Mehmet Karatas setzte Eichendorf zum Konter an, an dem am Ende erneut Gashi stand und auf 0:4 für den Gast erhöhte.

Das Spiel war entschieden und das Heimteam fand trotz Schludrigkeiten in der TSV Abwehr kein Mittel selbst Gefahr auszustrahlen. So dauerte es nur bis zur 61. Minute bis der mitgereiste Anhang des TSV Jubel durfte. Nach einem schönem Zusammenspiel der beiden Youngster David Hanula und Shkelzen Zeqiri stand es 0:5.

Doch im Anschluss der große Wermutstropfen für das Team aus dem Vilstal. In der 72. Minute verletzte sich Manuel Eckl und musste per Krankenwagen abtransportiert werden. Wir wünschen gute Besserung und das du bald wieder auf den Platz zurückkehrst.

In der 89. Minute konnte das Heimteam noch ein wenig Ergebnis Kosmetik betreiben und Mehmet Karatas erzielte nach Ecke per Kopf das 1:5.