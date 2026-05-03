Letztes Aufgebot schlägt sich wacker

Mit gerade einmal 13 Mann – viele davon angeschlagen – war die Reise für unsere Zweite nach Rheinstetten von vornerein recht aussichtslos. Das zeigte sich auch ziemlich schnell auf dem Rasen, wobei die ersten Torabschlüsse für die Sportis noch nicht zum Erfolg führten. Binnen zwei Minuten fielen dann die ersten beiden Gegentreffer, wobei man beim ersten durchaus über ein Offensivfoul hätte sprechen können und das zweite aus abseitsverdächtiger Position erzielt wurde. Die Krone setzte der Unparteiische dem Ganzen auf, als er nach einem klaren Offensivfoul eines Forchheimers im Sechzehner auf Elfmeter entschied, den Spielertrainer Karollus sicher verwandelte. Zehn Minuten vor der Halbzeit erhöhte der FV dann noch auf 4:0.

Nach dem Seitenwechsel rückte Felix Schorer vom Feld zwischen die Pfosten, um seinen verletzten Schlussmann Raphael Gohla zu ersetzen. Unser „neuer“ Keeper musste im zweiten Durchgang dann auch noch zweimal hinter sich greifen, was das Endergebnis von 6:0 besiegelte. Danke an alle Auerbacher, die sich trotz der akuten Personalnot und der klaren Tabellenkonstellation für den Kader zur Verfügung gestellt und ihr Bestmögliches gegeben haben!