Letztes Aufbäumen oder nur der Gratulant?

Es ist der 29. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost, es ist die Zeit für Entscheidungen. Die Meisterfrage ist längst entschieden und mit der SG Heltersberg/Geiselberg hat die Liga einen mehr als würdigen Meister gefunden. Was fehlt ist die Antwort auf die Frage, wer sichert sich die Vizemeisterschaft und hat über die Relegationsspiele die Möglichkeit in die A-Klasse aufzusteigen. Es ist das letzte von fünf Heimspielen in Serie. Der Plan war, mit einem Sieg im fünften Heimspiel den kommenden Gegner, die SG Bruchweiler von Platz zwei zu verdrängen. Doch es kam anders. Beide Mannschaften ließen unerklärlicherweise Punkte liegen und man hatte fast den Eindruck, keiner möchte den zweiten Platz erreichen. Nachdem der SVE in den letzten vier Heimspielen keinen Sieg verbuchen konnte, ist die Ausgangslage am vorletzten Spieltag relativ eindeutig. Die Gäste haben einen Sechs-Punkte Vorsprung. Um die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen wird nur noch ein Punkt benötigt. Der Spielertrainer der SGB, Florian Müller, ist sich sicher, dass seine Mannschaft am Sonntag diesen einen Punkt im #StadionamBrett einfahren wird. Der SVE, mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen, strotzt nicht gerade vor Selbstbewusstsein. Mehrere Spieler müssen urlaubsbedingt ersetzt werden, hinzukommt die Rotsperre von #SE11 Sammy Eyrisch. Nicht die allerbesten Voraussetzungen den letzten Strohhalm zu ergreifen. Der Druck liegt jedoch auf den Gästen. Sie wollen den Sack endgültig zu machen. In Erlenbrunn denkt man sehr ungern an das Vorspiel in Bruchweiler zurück. Nach einer absolut indiskutablen Leistung bezog die Mannschaft des SVE als damaliger Tabellenführer eine 0:8-Klatsche. Alleine dieses Ergebnis, unabhängig von der Tabellenkonstellation, schreit nach Wiedergutmachung und die Mannschaft möchte sich auch mit einem Sieg im letzten Heimspiel der Saison von ihrem Publikum verabschieden. Mit einem Sieg würde auch die theoretische Chance auf Platz zwei gewahrt werden, denn dann gäbe es am letzten Spieltag nicht für möglich gehaltene Endspiele. Die Nerven würden eine bedeutende Rolle spielen. Der SVE hat keine Chance, aber diese will man nutzen.