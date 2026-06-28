Letzter Verbandsliga-Startplatz vergeben: "Haben unser Ziel erreicht"

Nur ein Jahr nach dem Abstieg kehren die Köthener wieder in die höchste Spielklasse des Bundeslandes zurück. "Wir haben unsere Ziel erreicht, das wir uns zum Jahresanfang vorgenommen hatten - mit dem Umweg Relegation", freute sich Hoffmann. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg am Mittwochabend hat seine Elf auch das Rückspiel gegen den SSV 80 Gardelegen gewonnen. Mit dem 3:0 an der heimischen Rüsternbreite sorgte der CFC dafür, das die Aufstiegsfrage nicht erst mit dem Schlusspfiff beantwortet war.

Dabei war Scheinert mit dem Start im Rückspiel noch zufrieden. "Wir waren eigentlich da", sagte er: "Doch dann bekommen wir diesen unnötigen Elfmeter und laufen einem Rückstand hinterher." Nach einer Grätsche eines Gardelegeners im eigenen Strafraum schnappte sich Florian Tepper den Ball und traf zur Führung. SSV-Keeper Torben Lindecke war noch dran, konnte jedoch nicht entscheidend ablenken (34.).

"Wir waren sehr fokussiert", attestierte Hoffmann und ergänzte: "Wir haben uns sehr gut auf Gardelegen eingestellt." Insbesondere auf das hohe Pressing der Altmärker: "Wenn wir uns daraus lösen konnten oder den weiten Ball geschlagen haben, hatten wir den Platz, um ihn mit unseren schnellen Spielern zu nutzen." Das erkannte auch SSV-Trainer Norbert Scheinert an. "Glückwunsch an Köthen", erklärte der 55-Jährige sportlich fair: "Sie haben über beide Spiele verdient den Aufstieg eingetütet."

Gardelegen kommt druckvoll aus der Pause, Köthen trifft

"Wir nehmen uns dann in der Halbzeit viel vor und kommen druckvoll aus der Kabine", befand Scheinert. Der Treffer fiel aber wieder auf der anderen Seite. Steven Kürschner verwandelte einen Konter zum 2:0 - und stieß damit die Tür zur Verbandsliga ganz weit auf. "Das machen sie dann gnadenlos", sagte Scheinert. Nur elf Minuten später war es erneut Kürschner, der für die Entscheidung sorgte, nachdem sich der CFC zuvor einmal mehr am eigenen Sechzehner aus dem Pressing gelöst hatte.

"Ein großes Lob an meine Mannschaft", sprach Hoffmann aus. "Von uns hat noch keiner so eine Relegation gespielt. Das kennt man sonst nur aus dem Fernsehen. Das ist was Neues, sich komplett auf 180 Minuten zu fokussieren." Doch das ist seiner Elf sehr gut gelungen. Die Rückkehr in die Verbandsliga ist der Lohn: "Wir sind alle erschöpft, aber überglücklich." Enttäuschung herrschte dagegen auf der anderen Seite. "Wir sind alle geknickt, das ist klar", sagte Scheinert, "aber es ist kein Beinbruch. Das ist nur Fußball."

Scheinert-Lob für sein Team: "Bis zum Ende alles versucht"

Warum die Relegation für den SSV 80 Gardelegen verloren ging? "Wir waren in den letzten Wochen der Saison schon nicht mehr im Rhythmus. Den Schalter für die beiden letzten Spiele noch einmal umzulegen, ist uns nicht gelungen", analysierte Scheinert. Doch unter die Enttäuschung mischte sich auch Stolz: "Im Großen und Ganzen muss ich den Jungs trotzdem ein Kompliment machen. Sie haben bis zum Ende alles versucht." Bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Patrick Kluge. Bis sich die Trainer des CFC Germania an der Seitenlinie in den Armen lagen. Bis die Köthener Rückkehr in die Verbandsliga perfekt war.