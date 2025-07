Letzter Testspielsieg für Diefflen

Der FV Diefflen hat am Freitagabend das saarlandinterne Oberliga-Testduell gegen den Klassenkollegen FV Eppelborn mit 2:0 (1:0) gewonnen. Das Team von Trainer Thomas Hofer scheint gut gerüstet für das erste Ligaspiel am kommenden Wochenende.

Der FV Diefflen geht als Sieger aus dem Testduell gegen Oberliga-Mitkonkurrent FV Eppelborn hervor. Das Team von Trainer Thomas Hofer setzte sich am Freitag auf dem heimischen Babelsberg mit 2:0 (1:0) durch. Dabei mussten die Dillinger nach einer Zeitstrafe für Max Huber (18.) zehn Minuten in Unterzahl agieren, schafften aber währenddessen das 1:0 durch Chris Haase (24.). Fabian Poß erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Die letzten Minuten waren dann die Gäste in Unterzahl, Jonas Pfeiffer handelte sich in der 85. Minute einen zeitlichen Verweis ein. Der FV Diefflen empfängt am Samstag, 2. August um 15.30 Uhr die Sportfreunde Eisbachtal zum ersten Ligaspiel. Für das Team von Trainer Philipp Häfner beginnt die Liga eine halbe Stunde früher mit dem Auswärtsspiel beim FC Cosmos Koblenz (Stadion Oberwerth, Jupp-Gauchel-Str.).