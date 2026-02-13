Letzter Test vor dem Punktspielstart in Rehden

Es ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass der SC Spelle-Venhaus und sein langjähriger Rivale FC Schüttorf 09 sich in einem Punktspiel gegenüber standen. Am Samstag um 14 Uhr erwartet der emsländische Fußball-Oberligist den Landesligisten aus der Grafschaft Bentheim zum Testspiel im Getränke Hoffmann Stadion. Eine Woche später startet der Gastgeber bereits beim BSV Rehden ins Restprogramm.
In Punktspielen trafen der SCSV und der FC 09 zuletzt in der Saison 2013/14 aufeinander. Speller Trainer war damals Urgestein Siggi Wolters, der auch etliche Jahre für Schüttorf verantwortlich zeichnete, Co-Trainer der aktuelle Sportliche Leiter Markus Schütte. Das umkämpfte Heimspiel gegen die Grafschafter endete 3:3. Am 1. Juni 2014 siegten die Emsländer in Schüttorf 1:0. Am Saisonende verabschiedeten sie sich als Meister in die Oberliga und spielten 2023/24 sogar eine Serie in der Regionalliga. Schüttorf rutschte 2015 in die Bezirksliga, kehrte aber drei Jahre später wieder in die Landesliga zurück.
Jetzt treffen sich beide Kontrahenten wieder zu einem Test. Für den SCSV ist es die letzte Partie vor dem Punktspielstart 2026 in Rehden. Von einer Generalprobe will Trainer Henry Hupe allerdings nichts wissen. Denn „so ein Testspiel ist etwas ganz anderes, als wenn es um Punkte geht.“ Für den Coach ist die Partie am Samstag einfach ein „wichtiges Vorbereitungsspiel.“ Für sein Team gehe es gegen einen guten Gegner darum, wieder in die Abläufe zu kommen, dass die Spieler sich auf dem Platz aneinander gewöhnen. Dabei hätten die Trainer nicht nur die ganze Elf, sondern auch einzelne Positionsgruppen im Blick.
Auch gegen Schüttorf gibt es noch etliche personelle Fragezeichen. Beim 4:1 gegen Ahaus kam ein ganzes Dutzend Spieler aus dem aktuellen Kader nicht zum Einsatz. Die Akteure waren verletzt oder erkrankt. Die Situation hat sich nur unwesentlich verändert. Die am vergangenen Wochenende fehlenden Leon Dosquet und Max Meier haben bereits wieder trainiert. Dafür ist Kapitän Janik Jesgarzewski, der drei Treffer gegen Ahaus vorbereitet hat, erkältet. Ob er auflaufen kann, bleibt fraglich. „Das bringt die Jahreszeit mit sich“, sagt Hupe. „Wir freuen uns, wenn ein paar Spieler mehr zurückkommen. Aber wir haben immer genug gute Leute, damit das Trainingsniveau und die Trainingsqualität auch hoch ist.“
Für Hupe gibt es ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Coach. „Patrick Wensing war mein Trainer in der Jugend von Preußen Münster. Deswegen kennen wir uns gut.“ Wensing gehörte wie Kieran Schulze-Marmeling zum Trainerteam von Cihan Tasdelen. Danach war Wensing acht Jahre bei Vorwärts Wettringen tätig. Für den Club hat er auch gespielt. Seit dieser Saison zeichnet der 36-Jährige für den FC Schüttorf 09 verantwortlich.