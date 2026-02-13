Letzter Test vor dem Punktspielstart in Rehden

– Foto: Uli Mentrup

Es ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass der SC Spelle-Venhaus und sein langjähriger Rivale FC Schüttorf 09 sich in einem Punktspiel gegenüber standen. Am Samstag um 14 Uhr erwartet der emsländische Fußball-Oberligist den Landesligisten aus der Grafschaft Bentheim zum Testspiel im Getränke Hoffmann Stadion. Eine Woche später startet der Gastgeber bereits beim BSV Rehden ins Restprogramm.

In Punktspielen trafen der SCSV und der FC 09 zuletzt in der Saison 2013/14 aufeinander. Speller Trainer war damals Urgestein Siggi Wolters, der auch etliche Jahre für Schüttorf verantwortlich zeichnete, Co-Trainer der aktuelle Sportliche Leiter Markus Schütte. Das umkämpfte Heimspiel gegen die Grafschafter endete 3:3. Am 1. Juni 2014 siegten die Emsländer in Schüttorf 1:0. Am Saisonende verabschiedeten sie sich als Meister in die Oberliga und spielten 2023/24 sogar eine Serie in der Regionalliga. Schüttorf rutschte 2015 in die Bezirksliga, kehrte aber drei Jahre später wieder in die Landesliga zurück.

Jetzt treffen sich beide Kontrahenten wieder zu einem Test. Für den SCSV ist es die letzte Partie vor dem Punktspielstart 2026 in Rehden. Von einer Generalprobe will Trainer Henry Hupe allerdings nichts wissen. Denn „so ein Testspiel ist etwas ganz anderes, als wenn es um Punkte geht.“ Für den Coach ist die Partie am Samstag einfach ein „wichtiges Vorbereitungsspiel.“ Für sein Team gehe es gegen einen guten Gegner darum, wieder in die Abläufe zu kommen, dass die Spieler sich auf dem Platz aneinander gewöhnen. Dabei hätten die Trainer nicht nur die ganze Elf, sondern auch einzelne Positionsgruppen im Blick.