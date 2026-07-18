Letzter Test: Regionalligist Luckenwalde mit Remis gegen Oberligist

– Foto: Lukas Thoms

Im abschließenden Vorbereitungsspiel trennte sich der FSV 63 Luckenwalde mit einem 1:1-Unentschieden vom Oberligisten VfB Germania Halberstadt. Nach einer frühen Führung durch Felix Pilger glichen die Gäste im zweiten Durchgang aus. Mit diesem Ergebnis richtet sich die Aufmerksamkeit auf das bevorstehende erste Saisonspiel in der Regionalliga gegen den amtierenden Meister.

Früher Jubel

Die Vorbereitungsphase neigt sich dem Ende zu, und die Anspannung vor dem Start der neuen Spielzeit ist bei allen Beteiligten deutlich spürbar. Für den FSV 63 Luckenwalde bot das gestrige Testspiel gegen den Oberligisten VfB Germania Halberstadt die finale Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen wichtige Erkenntnisse zu sammeln. Vor 75 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive Begegnung, in der die Gastgeber einen perfekten Start erwischten. Bereits in der 7. Spielminute brandete Jubel auf, als Felix Pilger den Treffer zur 1:0-Führung erzielte.

Der Ausgleich im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auf dem Rasen, da der Gegner aus Halberstadt mutiger agierte und den Druck auf die Defensive der Luckenwalder spürbar erhöhte. In der 52. Spielminute mussten die Gastgeber schließlich den Dämpfer hinnehmen, als Adrian Doci für den VfB Germania Halberstadt zum 1:1-Ausgleich traf. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch ein weiterer Treffer sollte an diesem Tag nicht mehr fallen. Das Unentschieden markiert das Ende einer intensiven Testspielreihe.