Letzter Test - Letzte Erkenntnisse

Bei bestem Fußball-Wetter wollten beide Teams einen Treffer vorlegen. Dabei kam zuerst Maximilian Titsch frei im Strafraum für den FSV Orlatal zum Torabschluss, zielte aber aus 7 Metern am kurzen Pfosten vorbei (2.). Fünf Minuten später sahen die 53 Zuschauer den energischen Flügellauf von Henning Krämer, der mit einem Grundlinien-Rückpass Janek Hegewald fand. Letzterer legte das Spielgerät vor dem gegnerischen Strafraum quer auf Jonas König, welcher das Spielgerät aus 17 Metern in die linke untere Ecke wuchtete - 1:0 (7.). Nun nahm das Spiel des TSV Fahrt auf. Die Männer vom Hainberg spielten kompakt. Die Orlataler fanden kaum eine Lücke. Fast hätte Jonas König mit einem Flachschuss aus 15 Metern das 2:0 markiert; Aber Gästetorhüter Pascal Stein konnte im letzten Moment den Ball entschärfen (11.). Der TSV blieb am Drücker. Es fehlte jedoch der letzte präziese Pass. Als er einmal gespielt wurde, stand Marvin Pohlenz im Abseits und das gut herausgespielte Tor zählte dadurch nicht (28.). Sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff des umsichtigen Schiedsrichters Jan Vogt (FC Einheit Bad Berka) kam Jonas König völlig frei zum diagonalen Torabschluss; Der Ball verfehlte sein Ziel um Zentimeter. Im Punktspielen gilt es solche Torabschlüsse konsquent in Torerfolge umzumünzen, um am Ende nicht mit leeren Händen da zu stehen. Drei Minuten später führte eine Balleroberung in des Gegners Spielhälfte und das vorbildliche Zusammenspiel zwischen Henning Krämer und dem Torschützen Jonas Körner zum verdienten 2:0-Halbzeitstand. Mit frischem Personal starteten beide Teams in die zweiten 45 Spielminuten. Hätte nicht TSV-Torhüter Toni Herzog (47.) im Luftduell vor seinem Strafraum Kopf und Kragen riskiert, wäre ein grober Schnitzer seiner Vorderleute in den Anschlusstreffer gemündet. So aber: In der 50.Spielminute machte Nick Wipprecht Werbung in eigener Sache. Fast von der Mittellinie überrumpelte er den Gästekeeper mit einem sehenswerten Loop, der seinen Weg zielsicher zum 3:0 fand. - Damit war das Spiel entschieden. Der FSV Orlatal versuchte danach das Resultat aufzubessern. Doch die Beine schienen schwer und ein Ball landete so im Fang- anstatt im Tornetz (56.). Im zentralen Mittelfeld machte Patrick Fiur immer wieder die Bälle fest und versuchte mit präziesen Zuspielen dem Spiel des TSV Impulse zu geben. Als nach einer Stunde Spielzeit ein solches Zuspiel auf dem Kopf von Mohammad Noor Alfreij gezierkelt wurde, fehlte wenig am 4:0. Beide Trainer zeigten sich wechselfreudig. Das wirkte dem Spielfluss etwas entgegen. Der TSV versuchte das Resultat zu verwalten. Der FSV wollte den Ehrentreffer erzielen. Die beste Gelegenheit dazu hatte Colin Weber, der das Spielobjekt nach Strafraum-Dribbling am linken Pfosten vorbei schoss (82.). Was nun auf das Tor kam, wurde zur sicheren Beute von TSV-Torhüter Toni Herzog, der ebenso wie Louis Augner in Halbzeit eins, hinten die Null hielt. Nach einem Eckstoß durch Janek Hegewald wollten die Gebrüder Krämer zum Torerfolg kommen. Weder Robert noch Henning hatten Abschluss-Glück. Wohl auch, weil Gästetorhüter Pascal Stein in letzter Instanz seine Hände im Spiel hatte (89.). Damit blieb es bis zum Abpfiff eines ordentlichen Leistungsvergleiches zwischen beiden KOL-Teams beim 3:0-Spielstand.

Was dieser Wert ist, müssen die Männer vom Hainberg in den nächsten Wochen im Spielbetrieb zeigen. Erste Gelegenheit dazu bietet sich in Martinroda, wo der Nachholer vom 15.Spieltag der Coffeecom-KOL auf der Agenda (Sa, 15.02; Anstoß:14:00) steht.