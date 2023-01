Letzter Test gegen Fortuna Köln gewonnen 1.FC Saarbrücken: Mit einigen Sorgen in die letzte Woche

Der Drittliga-Tabellenzweite 1. FC Saarbrücken kann mit einem guten Gefühl in die letzte Woche vor dem Restrundenstart am kommenden Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken gehen. Gegen den West-Regionalligisten SC Fortuna Köln konnte sich das von Rüdiger Ziehl trainierte Team mit 2:1 (1:0) durchsetzen. Für die Blau-schwarzen, die im zweiten Durchgang mehrere Wechsel vornahmen, traf Kasim Rabihic (14. und 20.) doppelt, den Kölner Treffer erzielte Kai Försterling Beltran (67.). "Wir sind gut gestartet, haben dann auch zwei Tore gemacht. Da lief es ganz gut. In der zweiten Hälfte haben wir dann etwas nachgelassen, der Boden machte uns auch etwas zu schaffen. Aber ich denke, dass wir dennoch verdient gewonnen haben. Es wird sicher nicht die gleiche Startelf gegen Duisburg geben, wir haben dann ja auch alle Bankspieler reingebracht", sagte FCS-Trainer Ziehl. Für Julius Biada (Muskelfaserriss) und Calogero Rizzuto (Magenschmerzen) kam die Begegnung zur Unzeit, Luca Kerber hat seine Patellasehnen-Schmerzen noch nicht ganz überwunden. Dominik Becker und Julian Bauer, Tobias Schwede, Frederic Recktenwald und Sebastian Jacob fehlten in Fraulautern ebenfalls. Fortuna-Trainer Markus von Ahlen sagte nach dem spiel: "Wir haben in drei Wochen in Bocholt das erste Ligaspiel, da ist es klar, dass wir im ersten Spiel gegen si einen versierten Gegner eine Zeit lang brauchen. Aber wir waren froh für den Test, auch wenn der Platz hätte besser sein können. In der zweiten Hälfte waren wir dann ja auch besser im Spiel und haben uns immer mehr gesteigert". Mit Leon Demaj und dem früheren Saarbrücker Serkan Göcer fehlten den Südstädtern zwei Langzeitverletzte, kurzfristig sind dazu noch Arnolo Budimbo, Kingsley Sarpei und Sascha Marquet (fr. u.a. TSV Steinbach Haiger) ausgefallen. Das Trio soll in Bocholt aber wieder dabei sein.