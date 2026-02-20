Letzter Test gegen "die Klub"-Reserve

Eine Woche vor der Fortsetzung der Ligaspiele in der Schröderliga Saar tritt die Zweite des 1. FC Saarbrücken am Sonntag zu ihrem letzten Testspiel an. Als Gast kommt die Zweite des FK Pirmasens, die in der gleichrangigen Verbandsliga Südwest spielt, auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr. Bis auf Mateo Schulze, der wieder im Training ist, und Gianluca Lo Scrudato sind alle Spieler dabei. "Wir werden nicht mehr so viel wechseln wie in den ersten Spielen, dennoch kann man nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die am Sonntag starten, auch im ersten Ligaspiel die "Erste Elf" bilden, es ist noch eine Woche, in der viel passieren kann, darauf müssen wir vorbereitet sein. Deshalb bringt es nichts, sich auf eine Stammformation festzulegen, wir müssen da flexibel bleiben. Wir wollen mit einem Sieg ein positives Gefühl in die letzte Vorbereitungswoche mitnehmen", sagte FCS-II-Trainer Sammer Mozain am Freitagabend. .