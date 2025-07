Letzter Test endet torlos

Der SV Auersmacher hat sich am Samstag im letzten Test vor dem Saisonstart in der RPS-Oberliga von der U19 des FC Metz torlos getrennt

Zwei Tage nach der 1:3-Heimniederlage in einem zeitlich verkürzten Test gegen den FC Hertha Wiesbach trennte sich das RPS-Oberligateam des SV Auersmacher am Samstag von der U19 des FC Metz torlos. Somit geht die Mannschaft von Neu-Trainer Heiko Wilhelm ohne Erfolgserlebnis in die letzte Trainingswoche vor dem Saisonstart der RPS-Oberliga am kommenden Wochenende. Das Team aus dem Kleinblittersdorfer Gemeindeteil erwartet quasi als Eröffnungsspiel der Liga bereits am Freitag um 19.30 Uhr den FC Arminia Ludwigshafen im Saar-Blies-Stadion (Stadionstr.).