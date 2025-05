Letzter Tanz vor der Sommerpause – Wem gelingt der große Schlusspunkt?

Der letzte Spieltag in der Kreisliga Diepholz steht an – und auch wenn viele Entscheidungen gefallen sind, hat der 30. Spieltag noch einiges an Spannung, Emotionen und Geschichten zu bieten. Vor allem das Duell zwischen dem Tabellenzweiten FC Gessel-Leerssen und der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst elektrisiert, denn der Aufstieg ist für den FCG greifbar. Der frischgebackene Meister TV Stuhr möchte die Saison gegen Eydelstedt genussvoll ausklingen lassen, während andere Teams wie Marhorst, Nordwohlde oder Holzhausen auf einen runden Abschluss hoffen.

FC Gessel-Leerssen – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst

In Gessel steigt das "Endspiel": Mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Weyhe-Lahausen geht der Tabellenzweite in den Showdown – und es ist angerichtet für einen emotionalen Abschluss. Trainer Maik Hüneke beschreibt die Partie als „Wunderchance“ und verweist auf die Entwicklung seines Teams: „Vor sechs Spielen hätten wir nie gedacht, dass wir nochmal in so ein Spiel gehen.“ Entsprechend ist die Anspannung gering, die Vorfreude dafür umso größer: „Druck brauchen wir nicht haben. Wir können befreit aufspielen und alles reinhauen.“ Die Partie gegen Seckenhausen fällt passenderweise mit dem 75-jährigen Vereinsjubiläum zusammen. Ob aus dem Traum Realität wird?