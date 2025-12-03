Letzter Tanz im Goldäcker: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gefordert

Die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach schließen das Jahr 2025 mit einem anspruchsvollen Auswärtsspiel ab. Am kommenden Sonntag (7. Dezember) um 14 Uhr gastiert das Team aus der Aalener Weststadt beim Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen im Stadion Goldäcker. Die Verbandsliga-Partie verspricht ein Kräftemessen zweier Mannschaften, die nach großen Umbrüchen ihren Platz in der Liga suchen.

Die TSG Hofherrnweiler kann mit den vergangenen Monaten sehr zufrieden sein. Nach einem tiefgreifenden Umbruch in der Sommerpause, bei dem zahlreiche verdiente Spieler den Verein verließen, musste die Mannschaft von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder ein völlig neues Gesicht entwickeln.

Doch der Plan ist aufgegangen: Die Verpflichtung vieler junger Talente, ergänzt durch einige höherklassig erfahrene Akteure, hat sich bewährt. Aktuell rangiert die TSG auf einem stabilen siebten Tabellenplatz (27 Punkte). Die Tendenz zeigt klar nach oben, was zuletzt der Heimsieg gegen den starken Aufsteiger FSV Waiblingen unterstrich. Rückschläge wurden stets schnell verarbeitet, die Lehren daraus gezogen. Das vordere Mittelfeld der Tabelle ist erneut erreicht.

Beim Gegner, Calcio Leinfelden-Echterdingen (Platz 9, 22 Punkte), sah die Vorrunde ähnlich turbulent aus. Nach dem Abstieg aus der Oberliga war der Aderlass groß, da einige Leistungsträger den Verein verließen, um weiter höherklassig spielen zu können.

Trainer Francesco Di Frisco musste ebenfalls auf junge und erfahrene Neuzugänge setzen, um die Lücken zu schließen. Calcio fing sich nach einem mäßigen Auftakt, arbeitete sich aber in die Top Ten vor. Dennoch: Zuletzt setzte es beim 0:4 in Oberensingen einen herben Dämpfer, der die fehlende Konstanz des Teams unterstrich.

Schlüsselduell des Potenzials

Auf die Zuschauer im Goldäcker wartet am Sonntag ein Duell mit großem Potenzial. Sowohl Hofherrnweiler als auch die Leinfelden-Echterdinger verfügen über hoch veranlagte Spieler. Die entscheidende Frage wird sein, welches Team an diesem letzten Spieltag des Jahres die nötige Konstanz und Reife auf den Platz bringt.

Beide Mannschaften haben bewiesen, dass sie an guten Tagen jeden Gegner schlagen können. Der Sieger dieses Duells wird nicht nur mit drei Punkten belohnt, sondern kann auch mit einem positiven Gefühl in die Winterpause starten und die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde stellen.

Wichtiger Hinweis:

Die TSG setzt zum Spiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen einen Bus ein. Abfahrt im FRITZ-Sportpark ist um 11 Uhr. Der Preis inklusive Eintrittskarte beträgt 15 EUR. Anmeldungen per E-Mail bei Achim Pfeifer (a.pfeifer@tsg-1899.de) oder per WhatsApp bei Mario Katinic unter 01726353256.