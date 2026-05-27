Letzter Strohhalm im Abstiegskampf: Göppingen hofft auf das Wunder

Es ist der finale Akt einer kräftezehrenden Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Samstag, 30.05.2026, um 15:30 Uhr steht für den 1. Göppinger SV im Heimspiel viel auf dem Spiel. Am 34. und letzten Spieltag empfängt der als Regionalliga-Absteiger gestartete GSV das Tabellenschlusslicht FC Denzlingen. In dieser entscheidenden Phase regiert an der Hohenstaufenstraße die pure Anspannung, denn das Schicksal des GSV hängt an einem seidenen Faden. Da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften den bitteren Gang in die Verbandliga antreten müssen, herrscht bei den Gastgebern höchste Alarmbereitschaft.

Die Chancen auf den Klassenerhalt für das Team von Trainer Gianni Coveli sind nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen auf ein Minimum geschrumpft. Um das rettende Ufer im allerletzten Moment doch noch zu erreichen, müssen drei strikte Bedingungen exakt zutreffen. Erstens ist ein eigener Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Denzlingen unumgänglich. Zweitens muss der direkte Konkurrent Türkspor Neckarsulm sein zeitgleiches Spiel zwingend verlieren. Drittens ist der Verein darauf angewiesen, dass später der Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen den Aufstieg in die Regionalliga schafft. Nur wenn dieses mathematische Szenario eintrifft, würde der GSV ind er Oberliga bleiben.

Die schmerzhafte Erinnerung an das Backnang-Drama

Dass der Verein überhaupt in diese prekäre Situation geraten ist, liegt unter anderem an den dramatischen Ereignissen des vorletzten Spieltags. Dort gastierte der 1. Göppinger SV bei der TSG Backnang und musste vor 200 Zuschauern eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen. Das entscheidende Gegentor erzielte Fabijan Domic in der 50. Spielminute. Obwohl die Mannschaft nach einer Roten Karte gegen den Backnanger Akteur Arda Gürsel in der 58. Minute in Überzahl agierte, blieb der erhoffte Torerfolg aus. Der tragische Tiefpunkt ereignete sich in der 60. Minute, als Filip Milisic einen Handelfmeter für den 1. Göppinger SV verschoss und damit die größte Chance zum Ausgleich vergab.

Mutmacher aus dem erfolgreichen Hinspiel

Um die nötigen mentalen Kräfte für das anstehende Endspiel freizumachen, hilft der Blick zurück auf die erste Begegnung der beiden Kontrahenten. Das Hinspiel beim FC Denzlingen konnte die Göppinger Elf erfolgreich gestalten. Vor 200 Zuschauern feierte man einen 2:0-Auswärtssieg. Die Führung resultierte damals aus einem Eigentor von Christian Cernenchi in der 69. Spielminute. Den Schlusspunkt setzte schließlich Chigaemezu Francis Ubabuike tief in der Nachspielzeit in der 90.+9 Minute. An diese defensive Stabilität und die nötige Entschlossenheit vor dem gegnerischen Gehäuse muss nun am Samstag bedingungslos angeknüpft werden.

Die tabellarische Zerreißprobe im Tabellenkeller

Ein Blick auf das aktuelle Gesamtklassement verdeutlicht die Abstiegsangst im unteren Drittel der Liga. Der 1. Göppinger SV belegt vor dem letzten Spieltag mit 33 Punkten aus 33 Partien den 15. Tabellenplatz bei einem Torverhältnis von 48:53. Auf den Rängen direkt vor dem GSV befinden sich Türkspor Neckarsulm mit 36 Punkten auf Platz 14 und der Aufsteiger Türkischer SV Singen mit 37 Punkten auf Platz 13. Auch der 1. FC Normannia Gmünd (38 Punkte) auf Rang 12 ist theoretisch noch nicht gänzlich gerettet.

Für den 1. Göppinger SV zählt ausschließlich der bedingungslose Glaube an den eigenen Erfolg und das Eintreffen des erhofften Wunders.