Letzter Strohhalm für Warnau, Freitagabendspiel im Livestream

– Foto: Wilhelm Weigt

Wer gewinnt das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Fortuna Magdeburg und dem FSV Barleben (live übertragen auf volksstimme.de) ? Kann der SV Blau-Weiß Dölau aus eigener Kraft den letzten Schritt zum Klassenerhalt gehen? Oder greift der SSV Havelwinkel Warnau doch noch zum letzten Strohhalm im Abstiegskampf? Diese Fragen werden am 28. Spieltag der Verbandsliga Sachsen-Anhalt beantwortet.

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 19:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD FSV Barleben Barleben 19:00 live PUSH

>> SV Fortuna gegen FSV Barleben im Livestream: (hier klicken) Gerade einmal fünfeinhalb Kilometer trennen die Sportplätze des SV Fortuna Magdeburg und des FSV Barleben. Am Freitagabend treffen die beiden Verbandsliga-Nachbarn aufeinander. Das Hinspiel konnte der FSV mit 2:1 für sich entscheiden, die beiden Partien zuvor gingen aber jeweils mit 3:2 an die Fortunen. Wer kann sich am Freitagabend unter Flutlicht durchsetzen? Die Volksstimme überträgt das Nachbarschaftsduell im exklusiven Livestream.





Der SC Bernburg hat sich am vergangenen Freitag mit einem 3:1-Erfolg beim Haldensleber SC ein weiteres Verbandsliga-Jahr gesichert. Zieht nun auch der SV Blau-Weiß Dölau mit dem Klassenerhalt nach? Mit einem Heimsieg gegen den direkten Tabellennachbarn können die Dölauer nicht mehr unter den Strich rutschen.

Nach der bisher so starken Rückrunde kassierte der SV Westerhausen am vergangenen Wochenende mit der 0:6-Pleite gegen Meister SSC Weißenfels einen Rückschlag. Kann sich die Wolfsberg-Elf davon erholen? Am Freitagabend ist das Team von Garrit Golombek beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen, dem aktuellen Tabellendritten, zu Gast.

Heute, 19:00 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 19:00 live PUSH

Mit dem 6:0-Auswärtssieg in Westerhausen hat der SSC Weißenfels am vergangenen Wochenende bewiesen: Trotz der schon sicheren Landesmeisterschaft hat der Saalesportclub noch richtig Bock! Zeigt sich das auch am Freitag im Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen?

Ein vorerst letztes Mal bekommt der BSV Halle-Ammendorf am Freitagabend Besuch von der SG Rot-Weiß Thalheim. Kann der schon sichere Absteiger beim besten Heimteam der Saison für eine Überraschung sorgen?

Morgen, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 PUSH

Die Planungen für die neue Saison laufen beim SV Dessau 05 bereits auf Hochtouren. Zuvor verfolgen die Nullfünfer aber noch ein Ziel für die laufende Spielzeit: Am Ende soll die Vizemeisterschaft zu Buche stehen. Die Aufgabe am Sonnabend ist aber unangenehm: Der SV Eintracht Emseloh hat seine letzten vier Heimspiele allesamt gewonnen.

Morgen, 15:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau VfB Merseburg VfB Merseburg 15:00 live PUSH

Auf eine weite Fahrt begibt sich der VfB Merseburg am Sonnabend. Zu Gast beim SSV Havelwinkel Warnau geht es für die Merseburger nur noch darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Dagegen heißt es für die Warnauer - sollte Dölau am Freitag nicht gewinnen - noch Abstiegskampf. Der SSV Havelwinkel müsste die drei restlichen Partien allesamt gewinnen, um noch die Liga halten zu können.