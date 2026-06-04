 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Letzter Spieltag: Wevelinghoven, Novesia und Büttgen wollen aufsteigen

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Zwei Teams aus BV Wevelinghoven, Novesia Neuss und VfR Büttgen werden aufsteigen - aber wer macht das Rennen?

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Wer wird jubeln?
Wer wird jubeln? – Foto: Lukas Bernrath

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

30. und letzter Spieltag in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Zwei Teams aus BV Wevelinghoven, Novesia Neuss und VfR Büttgen werden aufsteigen - aber wer macht das Rennen?

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live
Spieltext FSV Vatan - VfR Büttgen

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - Weissenberg II

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:30live
Spieltext SF Vorst - SV Rosellen

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:30
Spieltext Delhoven - SG Orken

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
15:30live
Spieltext TuS Grevenb. - FC Straberg

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:30live
Spieltext Wevelinghov. - Reuschenberg

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:30
Spieltext SV Glehn - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Do., 28.05.26 20:00 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst 1:4
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn 3:1
So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss 0:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf 3:5
So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926 1:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven 0:1
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven 2:1

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein