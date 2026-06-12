Letzter Spieltag: Wer wird Meister, wer muss direkt runter?

Vichttal kämpft um den Klassenerhalt – Foto: Michael Schneiders

Der 1. FC Düren empfängt den SV Eilendorf zum unbarmherzigen und direkten Abstiegs-Endspiel. Während die Gastgeber mit einem Heimsieg alles in der eigenen Hand haben, reisen die Eilendorfer mit dem Rücken zur Wand an – für sie zählt im Kampf gegen den direkten Abstieg am Samstag auswärts nur ein Dreier. Die Vorzeichen vor diesem Duell sprechen eine klare Sprache. Düren hat pünktlich zum Saisonendspurt die Kurve bekommen und holte zwei starke Siege aus den vergangenen drei Partien. Eilendorf hingegen reist mit einer schweren Hypothek an: Nur ein einziger Sieg glückte aus den letzten sechs Begegnungen. Eilendorf-Coach Nico Kampsmann redet vor dem Schicksalsspiel nicht um den heißen Brei herum und fordert von seiner Mannschaft eine radikale Kehrtwende in Sachen Mentalität und Konstanz: „Absolutes Endspiel. Wir brauchen drei Punkte, um die Qualifikation zu erreichen. Wir müssen es schaffen, neue Energie und frischen Wind in das Spiel zu geben. Alle müssen sich verpflichten zu kämpfen und den Fokus einzig und allein auf das Spiel zu legen. Wir brauchen viel mehr defensive Klarheit gepaart mit offensiver Durchschlagskraft und Effektivität. Düren ist in guter Form seit dem Trainerwechsel – das macht es für uns nicht gerade leichter. In diesem Spiel ist alles möglich, aber wir müssen unsere bestmögliche Leistung abrufen.“

Es ist der erste entscheidende Abstiegsshowdown des letzten Spieltags. Der vorletzte aus Vichttal trifft auf den FV Wiehl. Wiehl steht zwar drei Plätze über dem VfL, aber beide trennen nur zwei Punkte. Für Wiehl würde ein Unentschieden reichen, um den direkten Abstieg zu verhindern. Grundsätzlich gilt aber: Wer dieses Spiel für sich entscheidet, wird nicht direkt absteigen. Dass Vichttal überhaupt noch in der Position ist, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu packen, verdanken sie einer beeindruckenden Steigerung in den vergangenen Wochen. Vichttal spielt eine starke Rückrunde, hat sich nach einer komplizierten Hinserie bravourös zurückgekämpft und die Abstiegsränge pünktlich zum Finale in Schlagdistanz gehalten. Entsprechend entschlossen und fokussiert präsentiert sich VfL-Coach Fatos Popova vor dem ultimativen Showdown am Samstag: „Der Saisonabschluss steht bevor und es kann sich in der Tabelle noch extrem viel tun. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um zuhause die letzten drei Punkte einzufahren. Mit voller Konzentration gehen wir in das Spiel gegen einen starken Gegner aus Wiehl. Die Mannschaft ist bereit, noch einmal alles zu investieren. Für uns gilt es, gemeinsam als Team alles rauszuhauen und die Saison mit einem letzten Sieg abzuschließen.“ Wiehl reist mit der Empfehlung von drei Spielen ohne Niederlage im Gepäck an und hat sich zuletzt defensiv stabilisiert. Ein Blick auf die Langzeitform verrät jedoch eine Schwachstelle: Aus den vergangenen zehn Partien konnten die Wiehler lediglich einen einzigen Dreier einfahren.

Fortuna will die Meisterschaft Während Spitzenreiter Aachen tatenlos zusehen muss, reist die Fortuna Köln mit einer klaren Mission nach Wegberg: Ein Auswärtssieg muss her, um die Meisterschaft in der B-Junioren-Mittelrheinliga perfekt zu machen. Doch die Gastgeber, bei denen eine Ära zu Ende geht, haben ganz eigene Pläne und wollen den Kölner Partycrasher spielen. Die Ausgangslage könnte kurioser kaum sein. Die Beecker stecken am Matchtag mitten in den Ausläufern ihrer eigenen Abschlussfahrt inklusive eines Turniers von Freitag bis Sonntag. Dennoch warnt der Blick auf die Statistik den großen Favoriten aus der Domstadt: Wegberg-Beeck ist extrem schwer zu besiegen und kassierte lediglich eine einzige Niederlage aus den vergangenen sieben Partien. Zudem brennen die Gastgeber auf Revanche für das heftige Hinspiel, in dem man eine 2:8-Klatsche in Köln einstecken musste. Die Fortuna reist allerdings mit einer brutalen Empfehlung an: Nur eine einzige Pleite gab es für die Kölner aus den letzten 13 Begegnungen. Für Beeck-Coach Goran Kovacevic wird es das letzte Spiel an der Seitenlinie. Der Verein wird in der kommenden Saison nicht mehr auf ihn bauen – die genauen Hintergründe für die Trennung sind dabei nicht nur ihm unklar, was die Stimmung im Team in den vergangenen Wochen spürbar belastete, schließlich coacht Kovacevic die Mannschaft bereits seit Jahren. Umso emotionaler und kämpferischer präsentiert sich der Trainer vor seinem Abschiedsspiel: „Es wird für uns ein schweres Spiel. Wir haben von Freitag bis Sonntag unsere Abschlussfahrt und haben ein Turnier. Wir werden Sonntag aber alles dafür geben, dass die Punkte in Wegberg bleiben. Es ist für mich auch mein letztes Spiel. Deshalb werde ich alles dafür tun, dass wir unser letztes Spiel erfolgreich gestalten. Wir haben noch eine Rechnung mit der Fortuna offen.“ Während Wegberg-Beeck trotz eines intensiven Wochenendes den Charaktertest bestehen und dem scheidenden Coach ein perfektes Abschiedsgeschenk bereiten will, steht für Fortuna Köln alles auf dem Spiel. Schaffen es die Kölner, dem Druck standzuhalten, oder stolpern sie auf der Zielgeraden über hochmotivierte Beecker?

Offenes Visier im Kölner Prestige-Duell um Platz Vier Wenn der FC Rheinsüd Köln den SC West Köln empfängt, geht es tabellarisch zwar nicht mehr um Auf- oder Abstieg, dafür aber um jede Menge Prestige, die Vorherrschaft im direkten Umkreis und den begehrten vierten Tabellenplatz. Die Ausgangslage verspricht ein packendes Offensiv-Spektakel. Da der Druck des nackten Ergebnisses abgemildert ist, können beide Mannschaften befreit aufspielen. Die Gäste vom SC West Köln reisen mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Zähler an, doch Rheinsüd brennt vor heimischer Kulisse darauf, im allerletzten Saisonspiel noch vorbeizuziehen. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano erwartet ein hochintensives Derby, in dem trotz der gesicherten Tabellensituation kein Millimeter an Boden verschenkt wird: „Von der Tabelle her kann beiden nicht mehr viel passieren. Es geht an sich um die goldene Ananas, aber ich denke, beide Teams wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Es ist ja auch nochmal ein Kölner Duell mit Prestige. Jeder von uns will gewinnen.“ Wer glaubt, dass die Luft vor dem Sommerferien-Endspurt komplett raus ist, sieht sich getäuscht. Das klare Ziel für das Trainerteam und die Mannschaft ist das Erreichen der Top-4, um eine ohnehin schon starke Spielzeit mit einem echten Meilenstein zu krönen. Adriano verspricht den Zuschauern ein packendes Match mit maximalem Einsatz von beiden Seiten: „Es wird ein Spiel mit offenem Visier, beide haben nichts mehr zu verlieren. Beide Teams wollen alles geben, um Platz vier zu sichern. Wir wollen West noch überholen.“

Morgen, 17:30 Uhr FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd SC West Köln West Köln 17:30 PUSH

Lindenthal in Deutz unter Druck Während Deutz im gesicherten Mittelfeld thront und die Saison entspannt ausklingen lassen kann, geht es für den Gast von Borussia Lindenthal-Hohenlind um alles oder nichts. Die Borussia kämpft gegen den direkten Abstieg. Die Vorzeichen könnten dabei für die Gäste kaum ungemütlicher sein. Deutz präsentiert sich im Saisonendspurt in einer hervorragenden Verfassung. Die Mannschaft agiert extrem spielfreudig, strotzt vor Selbstvertrauen und will sich im letzten Heimspiel mit drei Punkten ordentlich in die Sommerpause verabschieden. Für Borussia Lindenthal-Hohenlind steht das wichtigste Spiel des Jahres an. Die Mannschaft will und muss mit aller Macht den direkten Abstieg verhindern.