Letzter Spieltag vor der Winterpause 13. Spieltag in der Kreisoberliga Oberlausitz.

Wie in der Landesklasse Ost steht auch in der Kreisoberliga der letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Plan. Mit dem LSV Friedersdorf steht seit letztem Wochenende der Herbstmeister fest. Die SG Blau-Weiß Obercunnersdorf wird als Tabellenletzter in das neue Jahr gehen.

Die Friedersdorfer empfangen am Sonntag auf der heimischen Wuhlheide die TSG Lawalde (12.) zum Jahresabschluss. Alle anderen Spiele steigen bereits am Samstag. Der Tabellenzweite SV Lok Schleife gastiert beim Tabellendritten Bertsdorfer SV zum Spitzenspiel auf dem Sportplatz in Hörnitz. Ein interessantes Mittelfeldduell und Derby gibt es im Löbauer Stadion der Jugend zwischen dem SC Großschweidnitz-Löbau (7.) und dem FSV Kemnitz (6.). Ein weiteres Derby gibt es zwischen der SG Blau-Weiß Obercunnersdorf (13.) und dem SV Neueibau (5.). Ausgetragen wird diese Partie auf dem Kunstrasenplatz an der Goethestraße in Herrnhut. Mit einem Auswärtssieg könnte der SV Neueibau sogar auf dem Bronzeplatz überwintern. Ein weiteres Derby gibt es zwischen den Tabellennachbarn SV Aufbau Kodersdorf (11.) und dem Aufsteiger Holtendorfer SV (10.) in Wiesa. Das Duell FV Eintracht Niesky II (9.) gegen den SV Gebelzig 1923 (8.) wurde um eine Woche verschoben und steigt erst am Samstag, den 10.12.2022. In allen Begegnungen dieses 13. Spieltags ertönt der Anpfiff um jeweils 13:00 Uhr. Spielfrei hat der NFV Gelb-Weiß Görlitz 09. (gs)