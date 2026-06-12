Letzter Spieltag: Sielow feiert – Keller entscheidet

FC Bad Liebenwerda empfängt auf dem elften Platz mit 30 Punkten die SG Friedersdorf, die mit 24 Punkten auf dem 14. Rang steht. Liebenwerda hat nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen SC Spremberg 1896 zuletzt schwach abgeschnitten und will die Saison vor eigenem Publikum würdig beenden. Friedersdorf holte im Hinspiel ein 3:3-Unentschieden und kämpft auf dem 14. Platz um jeden Zähler, der die endgültige Tabellenposition verbessern kann. Es ist das letzte Spiel der Saison für beide Teams – und für Friedersdorf mit Blick auf den unteren Tabellenbereich von besonderer Bedeutung.

Für SV Germania Peickwitz ist es das letzte Spiel in der Landesklasse Süd Brandenburg – der Verein hat den Rückzug in die Kreisoberliga für die kommende Saison bereits angekündigt. Großräschen empfängt auf dem zwölften Platz mit 27 Punkten den Tabellenletzten und ist klarer Favorit. Das Hinspiel endete 1:1. Für Großräschen sind drei Punkte wichtig, um die eigene Position im unteren Tabellenbereich zu verbessern und den Blick nach oben zu richten. Peickwitz wird alles geben, um die Saison mit einem versöhnlichen Abschluss zu beenden.

Ein attraktives Duell auf Augenhöhe: Saspow und Peitz trennt auf den Plätzen fünf und sechs kein einziger Punkt – beide stehen bei 47 Zählern. Wer gewinnt, sichert sich die bessere Abschlussposition. Saspow überzeugte zuletzt mit dem 4:2-Auswärtssieg bei Großräschen, Peitz gewann ebenfalls stark mit 4:1 gegen Luckau. Das Hinspiel am 24. Januar 2026 gewann Saspow mit 2:1. Dieses letzte Saisonspiel zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften verspricht ein offenes, intensives Duell, in dem jeder Treffer zählt.

Wie beim Duell Saspow gegen Peitz: Auch hier trennt die beiden Kontrahenten auf den Plätzen sieben und acht kein einziger Punkt – beide stehen bei 45 Zählern. Herzberg muss nach dem ernüchternden 0:8 gegen Sielow eine Reaktion zeigen und möchte die Saison mit einem versöhnlichen Auswärtssieg beenden. Luckau verlor zuletzt mit 1:4 gegen Peitz und will vor heimischem Publikum eine bessere Visitenkarte abgeben. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Herzberg knapp mit 1:0. Ein enger, kampfbetonter Abschluss ist zu erwarten – mit dem siebten Platz als Prämie für den Sieger.

Das Heimspiel des Meisters – und ein verdienter Festtag für die SG Sielow. Als feststehender Meister der Landesklasse Süd Brandenburg empfangen die Gastgeber den SV Lausitz Forst zum letzten Saisonspiel. 71 Punkte, 124 erzielte Tore, Tordifferenz +85 – Sielow hat diese Liga in dieser Spielzeit dominiert wie kein anderes Team. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Forst mit 1:0 gegen Sielow – eine der wenigen Niederlagen des Meisters in dieser Saison. Forst steht mit 36 Punkten auf dem zehnten Platz und will die Saison ebenfalls positiv abschließen. Für Sielow ist es der krönende Abschluss einer außergewöhnlichen Spielzeit.

SG Burg empfängt auf dem 15. Platz mit 24 Punkten den SG Groß Gaglow, der mit 51 Punkten sicher auf dem vierten Rang steht. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 entschied Groß Gaglow deutlich mit 4:0 für sich. Groß Gaglow reist als klarer Favorit an und will die Saison mit einem Sieg auf dem vierten Platz beenden. Für Burg ist es das letzte Spiel der Saison auf dem 15. Rang – drei Punkte könnten die endgültige Tabellenposition noch verbessern.

Kolkwitz reist nach Spremberg und will die Saison mit einem Sieg abschließen, der den dritten Platz zementiert. Spremberger SV 1862 steht mit 38 Punkten auf dem neunten Rang und will vor eigenem Publikum einen würdigen Abschluss gestalten. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 endete 1:1 – ein enges Ergebnis, das die Qualität beider Teams unterstreicht. Kolkwitz ist als Tabellendreiter klar favorisiert, doch Spremberger SV 1862 wird alles daransetzen, die Saison mit einem Heimsieg zu beenden.

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