Letzter Spieltag: Nach Abpfiff werden Fragen offenbleiben Teaser KREISLIGEN DILLENBURG: +++ Vor dem finalen Spieltag in den Fußball-Ligen auf Kreisebene verkomplizieren schwebende Verfahren mit Beteiligung Eschenburgs und Türkgücüs das Spielen auf Ergebnis +++ von Redaktion · Heute, 12:06 Uhr · 0 Leser

Für Lars Thomas (r.) und den SSV Sechshelden geht es am Samstag um den Klassenerhalt. Marcel Mautz und der RSV Büblingshausen dürfen für die Relegationsspiele um einen Platz in der Gruppenliga planen. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Während die Verbandsligisten TSV Steinbach II und SSC Burg noch bis zum 31. Mai um Punkte spielen, werden in den Fußball-Spielklassen darunter am Samstag die Entscheidungen über Titelgewinn, Relegationsteilnahme und Abstieg fallen. Schön wäre es. Aber: Der Hessische Fußballverband (HFV) hat mit Stand Donnerstag zwei Verfahren die SG Eschenburg und Türkgücü Dillenburg betreffend noch nicht abgeschlossen. Ein Blick auf die Lage in den Ligen.