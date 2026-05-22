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Ligavorschau
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Letzter Spieltag: Nach Abpfiff werden Fragen offenbleiben
Teaser KREISLIGEN DILLENBURG: +++ Vor dem finalen Spieltag in den Fußball-Ligen auf Kreisebene verkomplizieren schwebende Verfahren mit Beteiligung Eschenburgs und Türkgücüs das Spielen auf Ergebnis +++
Dillenburg. Während die Verbandsligisten TSV Steinbach II und SSC Burg noch bis zum 31. Mai um Punkte spielen, werden in den Fußball-Spielklassen darunter am Samstag die Entscheidungen über Titelgewinn, Relegationsteilnahme und Abstieg fallen. Schön wäre es. Aber: Der Hessische Fußballverband (HFV) hat mit Stand Donnerstag zwei Verfahren die SG Eschenburg und Türkgücü Dillenburg betreffend noch nicht abgeschlossen. Ein Blick auf die Lage in den Ligen.