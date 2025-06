Letzter Spieltag in der Bezirksliga Saison 2024/25

Es galt ganz klar das Ziel - Klassenerhalt. Und dafür mussten nunmal unbedingt 3 Punkte her.

Wir starten gut ins Spiel und zeigten trotz 28 Grad von Anfang an, dass wir gewinnen wollten. Und so gingen wir bereits nach 18 Minuten durch Leonie Zillner in Führung, die in dem Spiel den Frust der letzten Wochen rauslies und 4 Tore für den SVE erzielte!! Insgesamt beendete wir das Spiel mit sagenhaften 8 Toren!! - Mission erfüllt 😎