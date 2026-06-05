Letzter Spieltag der Kreisliga! Olympia verabschiedet sich

– Foto: Mathias Leschek

Vor dem letzten Spieltag der Kreisliga Braunschweig gab es unter der Woche noch eine wichtige Entscheidung im Tabellenkeller. Durch den Sieg gegen Melverode/Heidberg hat sich der RSV Braunschweig auch sportlich den Klassenerhalt gesichert und steht vor Wenden II, das zurückgezogen hat. Am letzten Spieltag stehen deshalb vor allem noch Platzierungen und ein gelungener Saisonabschluss im Mittelpunkt.

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia FT Braunschweig FT Braunschw II 12:00 PUSH

Für Olympia steht nach einer schwierigen Saison bereits der Abstieg fest. Zum Abschluss wartet mit Freie Turner II noch einmal eine schwere Aufgabe. Das Hinspiel endete deutlich mit 10:1 für die Turner-Reserve, die aktuell auf Platz vier steht. FT II möchte die Saison mit einem weiteren Erfolg beenden, während Olympia sich zumindest mit einer engagierten Leistung verabschieden will.

Zum Abschluss trifft der Tabellendritte Kralenriede auf Lamme II. Das Hinspiel gewann Lamme überraschend deutlich mit 7:0, zuvor hatte allerdings dreimal Kralenriede die Oberhand behalten. Die Gastgeber gehen zudem in absoluter Topform in die Partie und wollen sich mit einem Erfolg aus der Saison verabschieden. Lamme dürfte nach dem klaren Hinspielerfolg allerdings ebenfalls selbstbewusst auftreten.

Meister Rot-Weiß Braunschweig gastiert zum Saisonabschluss bei Lehndorf II. Das Hinspiel gewann der Spitzenreiter knapp mit 3:2, das letzte Gastspiel in Lehndorf allerdings deutlich mit 7:1. Während Rot-Weiß die starke Saison mit einem weiteren Sieg krönen möchte, will Lehndorf II als Tabellenneunter zum Abschluss noch einmal gegen den Meister überraschen.

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr TV Mascherode 1919 Mascherode SV Stöckheim SV Stöckheim 13:00 PUSH

Der Tabellenzweite Mascherode empfängt Stöckheim. Die bisherigen direkten Duelle sprechen klar für die Gastgeber: Alle vier bisherigen Aufeinandertreffen gewann Mascherode, darunter auch das 3:1 im Hinspiel. Mascherode will die starke Saison mit einem weiteren Sieg abschließen, Stöckheim dagegen noch einmal für eine Überraschung sorgen.

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 12:00 PUSH