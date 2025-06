Letzter Spieltag der KOL-Saison 2024/25 – und was für ein Abschluss!

Nach einer langen und kräftezehrenden Saison waren wir fest entschlossen, im letzten Spiel gegen den bereits feststehenden Vizemeister aus Salza noch einmal alles auf den Platz zu bringen – und genau das haben wir getan! Uns war klar: Nur mit Selbstvertrauen, taktischer Disziplin und enormer Laufbereitschaft können wir gegen ein solch starkes Team bestehen. Und die Jungs lieferten ab – vom Anpfiff an!

Diszipliniert und fokussiert setzten sie die taktischen Vorgaben der Trainer perfekt um. Durch kluges Verschieben hielten wir die Räume eng und setzten nach Ballgewinnen gefährliche Nadelstiche in die Tiefe. So war es Matej, der in der 22. Minute einen perfekt ausgespielten Konter über vier Stationen eiskalt zur 1:0-Führung verwandelte – wenn auch aus leicht abseitsverdächtiger Position. Die Antwort von Salza folgte prompt: In der 30. Minute wurde Paul Kirchner im Zentrum stark freigespielt und glich mit seiner Klasse zum 1:1 aus. Doch wir blieben ruhig, hielten an unserem Plan fest – und wurden belohnt: In der 35. Minute nutzte Matej einen missglückten Klärungsversuch des Salza-Keepers und traf spektakulär aus der Mittellinie zum 2:1 – ein absolutes Traumtor, das allen Anwesenden in Erinnerung bleiben wird! Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.