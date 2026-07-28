Letzter Sommerzugang: SV Lengede komplettiert Kader mit Hezun

Hezun kam erst im Jahr 2024 aus der Ukraine nach Deutschland und konnte sich seitdem sportlich wie auch persönlich schnell integrieren. Beim SV Lengede fand der Flügelspieler nach Angaben des Vereins rasch Anschluss an Mannschaft und Umfeld.

Tempo und Dynamik für die Offensive

Der Neuzugang bringt vor allem Eigenschaften mit, die das Offensivspiel der Lengeder bereichern sollen. Mit seiner Schnelligkeit, einer guten Balltechnik und seiner Dynamik soll Hezun auf der linken Außenbahn für zusätzliche Impulse sorgen und dem jungen Kader weitere Variabilität verleihen.