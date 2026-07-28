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Letzter Sommerzugang: SV Lengede komplettiert Kader mit Hezun
Der Bezirksligist hat seine Personalplanungen für die neue Saison abgeschlossen
Der SV Lengede hat seine Mannschaft für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 komplettiert. Mit Oleksandr Hezun präsentiert der Verein den letzten Neuzugang des Sommers. Der 24 Jahre alte Linksaußen wechselt von FT Braunschweig nach Lengede und soll die Offensive auf der linken Seite verstärken.
Hezun kam erst im Jahr 2024 aus der Ukraine nach Deutschland und konnte sich seitdem sportlich wie auch persönlich schnell integrieren. Beim SV Lengede fand der Flügelspieler nach Angaben des Vereins rasch Anschluss an Mannschaft und Umfeld.
Tempo und Dynamik für die Offensive
Der Neuzugang bringt vor allem Eigenschaften mit, die das Offensivspiel der Lengeder bereichern sollen. Mit seiner Schnelligkeit, einer guten Balltechnik und seiner Dynamik soll Hezun auf der linken Außenbahn für zusätzliche Impulse sorgen und dem jungen Kader weitere Variabilität verleihen.
Auch der Spieler selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „Mir gefällt diese Mannschaft sehr. Hier gibt es ein gutes Kollektiv, eine junge und energiegeladene Atmosphäre, in der sich jeder weiterentwickeln und gemeinsam erfolgreich sein möchte. Genau in so einem Umfeld fühle ich mich wohl.“
Mit dem letzten Transfer ist die Kaderplanung des SV Lengede abgeschlossen. Hezun verfolgt mit seinem neuen Verein das Ziel, eine erfolgreiche Saison zu spielen und gemeinsam das Maximum herauszuholen. Die Verantwortlichen erhoffen sich von dem Offensivspieler nicht nur sportliche Qualität, sondern auch großen Einsatzwillen und die Bereitschaft, sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft zu stellen.