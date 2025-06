Letzter Sommertransfer: Zülpich sichert sich Tim Birkenheuer

TuS Chlodwig Zülpich kann kurz vor dem offiziellen Trainingsstart noch einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Tim Birkenheuer schließt sich dem Landesligisten an und wird den Kader von Trainer David Sasse in der kommenden Saison verstärken. Der 19-Jährige war ursprünglich erst zur Spielzeit 2025/26 eingeplant, doch durch die vorzeitige Rückkehr von seinem Auslandsstudium in den USA ergibt sich nun die Möglichkeit, bereits in der kommenden Saison auf seine Dienste zu zählen.

Birkenheuer kommt von Fortuna Köln, wo er in den vergangenen Jahren einige Jugendteams durchlief und sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnen konnte. In der U19-Mittelrheinliga erzielte der beidfüßige Offensivspieler in der Saison 2022/23 starke 13 Tore in 15 Spielen. Auch im Folgejahr blieb er torgefährlich und kam auf sieben Treffer in zwölf Partien. Seine Leistungen brachten ihm erste Einsätze in der U23 von Fortuna Köln in der Mittelrheinliga ein. Zudem stand er in der Saison 2023/24 auch einmal im Regionalliga-Kader der ersten Mannschaft – blieb dort aber ohne Einsatz.