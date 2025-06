Letzter Schritt vor dem großen Finale...

Das Spiel begann wie schon die letzten Partien des SVN. Die Defensive stand sicher und durch die läuferische Überlegenheit gelang es schnell die ersten Chancen zu kreieren. Für das erste Tor brauchte es aber zunächst einen Eckball und etwas Glück. Christian Hollinger drehte in der 16. Minute die besagte Ecke direkt ins lange Eck zur 0:1 Führung. Sofort nach Wiederanpfiff hätte Ioannis Gkountoglou schon erhöhen können, der Innenpfosten verhinderte dies aber. Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Reutern unterbrach den Spielfluss immer wieder durch Fouls und die Nordendorfer ließen sich dadurch etwas aus dem Konzept bringen. Dennoch gab der SVN die Kontrolle nie aus der Hand. In Minute 27 hätte Joshua Aydogan erhöhen können, scheiterte aber knapp. Die darauf folgende Ecke setzte Marko Zeko ebenfalls nur hauchdünn per Kopf am Tor vorbei. In der 35. Minute wurde der Druck aber dann doch zu groß. Zuerst spielte Joshua Aydogan auf Dennis Rotter, der noch knapp scheiterte, den Abpraller versuchte wiederum Joshua Aydogan zu verwerten, hier konnte der Keeper aber noch eingreifen. Den erneuten Abpraller konnte Reutern aber nur noch mit einem absichtlichen Handspiel entschärfen, welches logischerweise zum Elfmeter führte. Diesen verwandelte Joshua Aydogan sicher zum 0:2. Reutern kam in dieser Phase lediglich über Freistöße vors Gästetor, konnte aber nichts Zählbares daraus machen. In der 44. Minute folgte dafür auf der anderen Seite das 0:3. Christian Hollinger spielte eine Ecke kurz auf Rezan Ali der den Ball zurück tropfen ließ. Während sich Coach Bernhard Oswald an der Seitenlinie noch über die Eckenausführung ärgerte, flankte Christian Hollinger den Ball in die Mitte, wo Marko Zeko direkt abnahm und traf. Vor dem Halbzeitpfiff hatte Marko Zeko noch zwei große Chancen, zuerst nach Zuspiel von Joshua Aydogan, hier konnte der Heim-Keeper noch entschärfen. Bei der darauffolgenden Ecke scheiterte er nur knapp erneut per Kopf.

Die zweite Halbzeit startete deutlich ruppiger. Den Spielern der SG Reutern merkte man an, dass sie weder spielerisch noch konditionell mithalten konnten und so erhöhte sich die Anzahl an Foulspielen. Die Hausherren konnten dabei froh sein, dass sie so glimpflich davon kamen, da der Schiedsrichter trotz teilweise deutlich übertriebenen Einsteigens die Karten größtenteils stecken ließ. Durch die vielen Unterbrechungen wurde das Spiel etwas zerfahrener, trotzdem gab der SVN die Kontrolle auch hier nicht aus der Hand. In der 54. Minute bewies Marko Zeko eine gute Übersicht und passte den Ball auf Christian Hollinger, der aus 16 Metern draufhielt und zum 0:4 erhöhte. Nur 10 Minuten später schaltete sich Pascal Maierfels in die Offensive mit ein. Er legte den Ball in die Mitte auf Joshua Aydogan ab, der ebenfalls, dieses mal aus ca. 30 Metern, einfach abzog. Nachdem der Ball dem Heim-Keeper durch die Arme rutschte stand es damit 0:5. In der Folge wurden die Foulspiele der Hausherren nochmal deutlich härter, welche in der Schlussphase dann auch zwei 10-Minuten-Strafen nach sich zogen, die auch locker mit der Ampelkarte hätten geahndet werden können.