Letzter Schritt im Doppelpack

Ziegelhausen-Peterstal (r. Bartosz Franke) spielt eine sensationell gute Rückrunde. – Foto: Herbert Reuther

"Spätestens am Sonntag wollen wir alles klarmachen", sagt der Sportchef nun vor dem Heimspiel gegen den FC Zuzenhausen (Anpfiff, 15 Uhr). Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Spielertrainer Norbert Kirschner und seine Schützlinge bereits am Samstagnachmittag ohne eigenes Zutun einen Haken hinter den Klassenerhalt machen dürfen. Das wäre nämlich der Fall, wenn die TSG Weinheim erwartungsgemäß beim Tabellenzweiten 1.FC Bruchsal verlieren sollte. Zuzenhausen, das einen Punkt weniger als Ziegele hat, ist ebenfalls noch nicht durch. Dostal, der an ein "richtig gutes Spiel" glaubt, ist stolz auf die eigene Truppe, die hinter Mühlhausen die zweitbeste Rückrundenmannschaft ist.

Diesen Rückenwind aus der zweiten Saisonhälfte wollen sie auf dem Köpfel mit in 2026/27 nehmen. "Dann gilt es von Anfang an eine gute Rolle zu spielen und nicht noch einmal in so eine Schwächephase zu geraten", fordert Dostal, der dafür schon vieles in die Wege geleitet hat und verrät, "der Kader bleibt zusammen und wir sind an zwei bis vier Verstärkungen dran, die wir auch brauchen werden." Legt man die zweite Saisonhälfte zugrunde, kann Ziegelhausen-Peterstal nächste Saison im oberen Drittel angreifen.