Letzter Schritt im Doppelpack

"Die Klasse gefällt uns, wir wollen hierbleiben", sagte Christoph Dostal Ende März. Sechs Wochen später ist der Klassenerhalt der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal fast fix.
"Spätestens am Sonntag wollen wir alles klarmachen", sagt der Sportchef nun vor dem Heimspiel gegen den FC Zuzenhausen (Anpfiff, 15 Uhr). Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Spielertrainer Norbert Kirschner und seine Schützlinge bereits am Samstagnachmittag ohne eigenes Zutun einen Haken hinter den Klassenerhalt machen dürfen. Das wäre nämlich der Fall, wenn die TSG Weinheim erwartungsgemäß beim Tabellenzweiten 1.FC Bruchsal verlieren sollte. Zuzenhausen, das einen Punkt weniger als Ziegele hat, ist ebenfalls noch nicht durch. Dostal, der an ein "richtig gutes Spiel" glaubt, ist stolz auf die eigene Truppe, die hinter Mühlhausen die zweitbeste Rückrundenmannschaft ist.
Diesen Rückenwind aus der zweiten Saisonhälfte wollen sie auf dem Köpfel mit in 2026/27 nehmen. "Dann gilt es von Anfang an eine gute Rolle zu spielen und nicht noch einmal in so eine Schwächephase zu geraten", fordert Dostal, der dafür schon vieles in die Wege geleitet hat und verrät, "der Kader bleibt zusammen und wir sind an zwei bis vier Verstärkungen dran, die wir auch brauchen werden." Legt man die zweite Saisonhälfte zugrunde, kann Ziegelhausen-Peterstal nächste Saison im oberen Drittel angreifen.
Beim 1.FC Mühlhausen ist die Rechnung genauso einfach. Egal, was die Konkurrenten um die Meisterschaft am Samstag machen, der FCM würde am Sonntag mit einem Sieg beim TSV Reichenbach die Meisterschaft klarmachen. Anpfiff ist um 16 Uhr beim Abstiegskandidaten. Mühlhausen würde damit seinen beindruckenden Aufstieg um ein fünftes Erfolgskapitel erweitern – inklusive der B-Klassen-Meisterschaft 2009 ging es immer nur nach oben.
Um den Klassenerhalt zu 100 Prozent einzutüten, benötigt die SG Heidelberg-Kirchheim ebenfalls noch Zählbares. Erledigen wollen das die Schützlinge des scheidenden Trainers Manuel Moser am Mittwochabend beim FC-Astoria Walldorf II (Anpfiff, 19 Uhr). Für den SGK-Coach ist es gleichzeitig ein Gastspiel bei seinem neuen Klub. Ab Sommer übernimmt der 39-Jährige die U17 des FCA in der Oberliga Baden-Württemberg.
Diese Partie wurde vom letzten Spieltag vorgezogen, sodass SGK und FCA bereits nach Pfingsten in die Sommerpause starten dürfen. Die aktuelle Woche bekommt dafür einen englischen Anstrich – drei Partien binnen acht Tagen stehen an. Am Samstag müssen die Heidelberger Südstädter zum SV Waldhof Mannheim II und am Sonntag empfangen die jungen Astorstädter den SV Spielberg.