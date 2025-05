Letzter Schritt auf dem Weg zur Krönung

Meisterschaft und Aufstieg sind schon gesichert, doch für SV Bruchhausen-Vilsen soll die Bezirksliga-Saison 2024/25 nicht mit einem Verwaltungsakt enden. Vor dem letzten Spiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten SC Haßbergen gibt Trainer Torsten Klein die Richtung klar vor: „Wir wollen natürlich nochmal die Saison in einem Dreier ausklingen lassen.“

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Mit 70 Punkten steht der SV Bruchhausen-Vilsen uneinholbar an der Tabellenspitze. Der Titel ist perfekt, die Rückkehr in die Landesliga geglückt. Doch auch ohne sportlichen Druck bleibt der Anspruch hoch. „Wir fahren ganz klar mit diesem Ziel nach Haßbergen“, so Klein.

Personalprobleme überschaubar – klare Zielsetzung