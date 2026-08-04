Letzter Pass fehlt – Lenggries mit „gutem Test“ trotz verpasstem Sieg

Abgeblockt wurden Yasin Filiz (li.) und der LSC von den Peißenbergern. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Weder das Resultat noch die Spielweise seiner Mannschaft sorgten für Wohlgefallen bei Coach Georg Simon. Dennoch sprach der Lenggrieser Coach nach dem 1:1 (1:0) gegen den TSV Peißenberg von einem „guten Test“. Freilich hatte der Trainer für die maue Leistung eine Erklärung: „Man hat deutlich gemerkt, dass die Burschen nach der intensiven Trainingswoche noch ziemlich schwere Haxn hatten.“ Und auch im Kopf sei seine Elf „nicht ganz so frisch“ gewesen, bemängelte Simon. Das Ganze führte er darauf zurück, dass bislang in erster Linie die Fitness trainiert worden war, wobei spielerische Elemente eher in den Hintergrund traten.

Freilich hatten die Hausherren über die gesamten 90 Minuten ein deutliches optisches Übergewicht. Aber spätestens am Peißenberger Sechzehner war der LSC mit seiner Weisheit am Ende. So versuchte man es immer wieder mit langen Bällen in die Spitze, die zwar die Adressaten erreichten, aber auch schnell wieder verloren gingen. „Der letzte Pass ist meistens nicht gekommen“, so der Trainer.