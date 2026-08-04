Letzter Pass fehlt – Lenggries mit „gutem Test“ trotz verpasstem Sieg

Lenggries nur 1:1 im Test gegen Peißenberg.
Weder das Resultat noch die Spielweise seiner Mannschaft sorgten für Wohlgefallen bei Coach Georg Simon. Dennoch sprach der Lenggrieser Coach nach dem 1:1 (1:0) gegen den TSV Peißenberg von einem „guten Test“. Freilich hatte der Trainer für die maue Leistung eine Erklärung: „Man hat deutlich gemerkt, dass die Burschen nach der intensiven Trainingswoche noch ziemlich schwere Haxn hatten.“ Und auch im Kopf sei seine Elf „nicht ganz so frisch“ gewesen, bemängelte Simon. Das Ganze führte er darauf zurück, dass bislang in erster Linie die Fitness trainiert worden war, wobei spielerische Elemente eher in den Hintergrund traten.
Freilich hatten die Hausherren über die gesamten 90 Minuten ein deutliches optisches Übergewicht. Aber spätestens am Peißenberger Sechzehner war der LSC mit seiner Weisheit am Ende. So versuchte man es immer wieder mit langen Bällen in die Spitze, die zwar die Adressaten erreichten, aber auch schnell wieder verloren gingen. „Der letzte Pass ist meistens nicht gekommen“, so der Trainer.
Dass sie es besser können, bewiesen die Kreisliga-Kicker beim Treffer durch Anton Leichmann (45. + 1) kurz vor der Halbzeit. Mit einem sehenswerten Spielzug kombinierte man sich schön nach vorne bis, so dass der Youngster abschließen konnte. Nichts zu kritisieren hatte Simon auch am Elfmeterpfiff, der zum Ausgleich für den Kreisklassisten führte (49.): „Da war der entscheidende Fehler schon zuvor gemacht worden.“ Zufrieden war der Coach mit den Auftritten von Leichmann und Neuzugang Erdem Cacir: „Er hat nach seiner Einwechslung gleich ein gutes Tempo in unsere Aktionen reingebracht.“