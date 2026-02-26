Letzter mit null Punkten: Darum gibt Bockenau II nicht auf Bezirksliga-Unterbau war in der Vorsaison als ungeschlagener Meister aufgestiegen, sieht in der neuen Liga jedoch kein Land mehr +++ Trainer Tomschin im Gespräch von Philipp Durillo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die zweite Mannschaft des TSV Bockenau: Vergangene Saison ungeschlagen Meister, nun punktlos Letzter. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bockenau. Welch Paradoxität: In der vergangenen Saison stieg der TSV Bockenau II als Meister in die B-Klasse auf. Und das, ohne ein Spiel zu verlieren. In dieser Saison haben sich die Zeichen komplett gewandelt, bei der Reserve, die erst vor wenigen Jahren als Neunerteam ins Leben gerufen worden war. Denn der Bezirksliga-Unterbau steht mit null Punkten am Tabellenende. Jedes Spiel ging bisher verloren. Vor dem Wiederauftakt am kommenden Sonntag bei der SG Guldenbachtal II haben wir uns mit dem TSV-Trainer Mark Tomschin unterhalten. Der 44-Jährige spricht über...

...die Gründe für die sportliche Misere: "Wir mussten Verletzungen in der ersten Mannschaft auffangen. Viele unserer Mannschaft mussten aushelfen, was die Qualität unseres Kaders minimiert hat. Einige Leistungsträger aus der Vorsaison hatten im Sommer auch aufgehört. Das konnte die Mannschaft dann nicht mehr auffangen." ...die Art und Weise, wie Rückschläge verarbeitet werden: "Wir halten noch gut zusammen und nehmen vieles mit Humor. Da bin ich auch sehr stolz auf unser Team. Es gilt: Trotz einiger hoher Niederlagen wollen wir uns nicht die Laune am Fußballspielen verderben lassen. Aber wir würden uns schon freuen, wenn es bald einen anderen Trend geben wird, denn das zehrt schon an den Nerven und macht keinem wirklich Spaß."