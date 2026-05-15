Letzter Heimauftritt: Hagen will offene Rechnung begleichen

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht am Sonntag das letzte Heimspiel der Saison an – und gleichzeitig die Chance auf Revanche. Gegner ist der SC Rönnau, gegen den die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli im Hinspiel trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verlor.

Genau daraus sollen nun die richtigen Lehren gezogen werden. Taneli legt den Fokus vor allem auf defensive Stabilität und Klarheit im eigenen Spiel: „Im Defensivverbund stabiler und klarer agieren und unsere eigenen Chancen konsequenter verwerten.“

Diese Partie beschäftigt den Coach weiterhin: „Die Niederlage in Rönnau beschäftigt uns weiterhin. Dort haben wir nach einer 2:0-Führung in den letzten zwanzig Minuten den Faden verloren und dem Gegner zu viele Standardsituationen ermöglicht, die konsequent genutzt wurden.“

„Noch einmal alles investieren“

Nach der 0:2-Niederlage beim Meisterschaftsanwärter SC Rapid Lübeck soll die Saison nun mit einem positiven Heimauftritt abgeschlossen werden. Für Taneli ist die Zielsetzung eindeutig: „Zum letzten Heimspiel der Saison wollen wir uns nicht nur ordentlich verabschieden, sondern auch noch einmal alles investieren, um die drei Punkte zu Hause zu behalten.“

Inhaltlich arbeitete der SSC in den vergangenen Tagen erneut an mehreren Schwerpunkten: „Unser Fokus lag auf der Chancenverwertung, aber auch auf dem Pressing in der vordersten Linie und im Mittelfeld sowie auf unserem Umschaltverhalten gegen den Ball.“

Die Mannschaft wolle deshalb noch einmal mit voller Intensität auftreten: „Wir freuen uns auf das Heimspiel und werden alles investieren, um die Punkte bei uns zu behalten.“

Der SSC Hagen Ahrensburg geht mit 42 Punkten als Tabellenfünfter in den letzten Spieltag und kann die Saison mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte absichern. Der SC Rönnau reist nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC Fetih-Kisdorf mit 38 Punkten und Platz elf an, hat den Klassenerhalt aber bereits gesichert.