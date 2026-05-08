Letzter Heimauftritt für Pansdorf – Türkspor will Klassenerhalt perfek

Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen FC Fetih-Kisdorf will Pansdorf ein anderes Gesicht zeigen. „Wir wollen uns zu Hause vor den eigenen Fans gut präsentieren“, betont Block und weiß zugleich um die Anforderungen: „Uns wird nichts geschenkt, wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten. Es wird viel Disziplin erfordern.“

Für den TSV Pansdorf steht ein besonderer Nachmittag an. Trainer Hendrik Block richtet den Blick nicht nur auf die Tabelle, sondern auch auf den emotionalen Rahmen: „Das letzte Heimspiel der Saison steht an und somit auch das letzte Heimspiel für den ein oder anderen Spieler, der uns zum Ende der Saison verlassen wird.“

Auf der anderen Seite reist SV Türkspor Bad Oldesloe mit klarer Zielsetzung an. Mit 37 Punkten haben die Gäste den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Trainer Patrick Matysik formuliert es deutlich: „Am Wochenende wollen wir endgültig den Deckel draufmachen.“

Allerdings offenbart der jüngste Formverlauf auch Probleme im Offensivspiel. Beim 0:0 gegen SSC Hagen Ahrensburg blieb Türkspor bereits ohne eigenen Treffer – ein Umstand, den Matysik offen anspricht: „Seit drei Spielen haben wir sowohl defensiv als auch offensiv keinen Treffer erzielt – entsprechend wird unser Fokus darauf liegen, unsere Chancen wieder konsequenter und zielstrebiger zu nutzen.“

Das Hinspiel dürfte beiden Seiten noch präsent sein: Beim 8:3-Erfolg setzte sich der TSV Pansdorf deutlich durch und offenbarte die Defensivprobleme der Gäste. Nun bietet sich Türkspor die Chance auf Revanche – und gleichzeitig auf den womöglich entscheidenden Schritt im Abstiegskampf.