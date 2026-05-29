Letzter Heimauftritt für Florian Hoff: Freren empfängt Emsbüren

Die sportliche Ausgangslage verspricht dabei bereits ein interessantes Duell. Freren rangiert mit 47 Punkten auf Platz vier, Aufsteiger Concordia Emsbüren folgt mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz acht. Die Gäste spielen bislang eine bemerkenswert starke Saison und haben sich als Aufsteiger eindrucksvoll in der Liga etabliert. Besonders die Rückrunde verlief für Concordia äußerst erfolgreich – eine Entwicklung, die auch Hoff mit großem Respekt verfolgt.

Schon das Hinspiel hatte gezeigt, wie eng die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Mannschaften sind. Entsprechend erwartet Hoff erneut eine anspruchsvolle Aufgabe. „Emsbüren hat gezeigt, dass sie wirklich eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt haben und auch im Hinspiel war es eine enge Kiste, dementsprechend müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, sagt der Spielertrainer.

„Ich glaube im Vordergrund steht neben den Verabschiedungen, dass wir uns einfach nochmal zu Hause super präsentieren“, erklärt der Frerener Coach vor seinem letzten Heimauftritt. Trotz aller Emotionalität soll der Fokus klar auf dem Sportlichen liegen. „Fakt ist, dass wir aktuell gegen Emsbüren und auch sonst mit direkten Konkurrenten auf den Tabellenplätzen gute Spiele abliefern wollen, dass wir wirklich effektiv sein wollen, dass wir hinten sicher stehen.“

Für die SG Freren geht es zugleich darum, sich im letzten Heimspiel der Saison noch einmal von der besten Seite zu präsentieren – sportlich wie emotional. Hoff hofft dabei auf einen personell gut besetzten Kader: „Dann bin ich davon überzeugt, dass wir mit einem guten, breiten Kader endlich mal wieder auch dann unsere Pferdestärker auf den Platz kriegen.“

Besondere Aufmerksamkeit wird am Sonntag jedoch auch den Verabschiedungen gelten. Neben mehreren Spielern wird vor allem Florian Hoff selbst im Mittelpunkt stehen. Der Spielertrainer war in den vergangenen fünf Jahren eine prägende Figur der SG Freren. Als echter Frerener war er nicht nur sportlich ein wichtiger Faktor, sondern galt innerhalb des Vereins auch menschlich als zentrale Persönlichkeit. Sein Abschied wird bei der SG entsprechend als großer Verlust wahrgenommen – sowohl auf als auch neben dem Platz.

Dass Hoff sein letztes Heimspiel emotional erleben wird, macht er selbst deutlich. „Ich freue mich und hoffe natürlich, dass die Jungs die aufhören, natürlich auch meine Wenigkeit, ein super letztes Heimspiel haben, vor hoffentlich vielen Zuschauern, alle nochmal vorbeikommen, das Wetter mitspielt und wir dann auch den Tag und den Abend gemeinsam ausklingen lassen können“, sagt der Coach.

Bevor für Freren zum Saisonabschluss noch der „letzte Tanz“ bei Weiße Elf Nordhorn wartet, soll am Sonntag zunächst ein gelungener Heimabschluss gelingen – gegen einen starken Aufsteiger aus Emsbüren und vor einer besonderen Kulisse in Freren.