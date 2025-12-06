Letzter Heimauftritt für ASV-Trainer Sebastian Pichura

Für Sebastian Pichura ist es der letzte Auftritt als Chefcoach im Sportzentrum Hasseler Straße. Wie berichtet beendet der 35-Jährige seine Trainertätigkeit aus familiären Gründen nach der Hinrunde. Zwei Siege zum Abschluss, das wäre so ganz nach dem Geschmack des seit März 2024 beim ASV tätigen Übungsleiters. Doch schon gegen die fünf Punkte zurück liegenden Neusser wird’s schwer. Ein Gegner, der auf dem Platz oft für ein Fußball-Spektakel sorgt, wie die Tordifferenz von 45:37 deutlich macht. Kapitän Paul Winkelmann (11 Treffer) und Angreifer Tom-Benjamin Seidel (10) sind die besten Torschützen der Elf von Trainer Dirk Schneider.

„Weissenberg hat eine brutal starke Offensive, die immer für viele Tore gut ist. Anderseits scheinen sie hinten verwundbar. Vorne hui, hinten pfui kann man es wohl auf einen Nenner bringen. Wir sind jedenfalls gewarnt und werden uns in taktischer Hinsicht etwas einfallen lassen“, macht Pichura deutlich. Wer zwischen den Pfosten steht, das entscheidet der Trainer wohl zwangsläufig erst auf den letzten Drücker. Beide Torleute sind nicht bei hundert Prozent. Stammkeeper Semih Demirhat plagen Probleme in der Schulter, Niklas Wurth konnte zuletzt wegen einer Grippe nicht trainieren.

Trotz dieser Widrigkeiten wollen und müssen die Mettmanner die jüngste 2:4-Pleite in Grevenbroich-Süd vergessen machen. Nicht nur am Sonntag, sondern am besten auch am 12. Dezember das finale Spiel bei Sparta Bilk gewinnen. „Wenn wir zum Jahresabschluss noch vorne dabei sein wollen, müssen wir jeweils dreifach punkten. Und Kampfgeist und Behauptungswille bis zum Abpfiff zeigen. Ganz anders als noch in Grevenbroich“, betont der Sportliche Leiter Imad Omeirat.