Letzter Hallenstart steht an 1.FC Saarbrücken: Ab Samstag beim Turnier des SV Auersmacher

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken nimmt am Samstag am letzten Hallenturnier der aktuellen Masters-Qualifikationsserie teil. Ab Samstag beteiligt sich das Team am Turnier des SV Auersmacher, welches in der Spiel- und Sporthalle in Kleinblittersdorf ausgetragen wir

Am kommenden Wochenende endet die Hallenrunde für die Zweite des 1. FC Saarbrücken. Beim Turnier des SV Auersmacher, das in der Spiel- und Sporthalle in Kleinblittersdorf ausgetragen wird, tritt das FCS-Team am Samstag in der Vorrunden-Gruppe 5 an. Dabei kommt es um 17.32 Uhr zum Aufeinandertreffen mit Saarlandligist DJK Ballweiler-Wecklingen, das vom früheren FCS-Spieler Florian Bohr trainiert wird. Danach trifft das Malstatter Team um 18.36 auf den Landesliga-Mitkonkurrenten FC Phönix Kleinblittersdorf, ehe es um 19.40 Uhr im letzten Gruppenspiel gegen die Reserve von Saarlandligist und Masters-Teilnehmer SV Hellas Bildstock geht. Je nachdem wie das FCS-Team abschneidet, geht es am Sonntag mit den Zwischenrundenspielen weiter. Am Turnier nimmt neben Veranstalter SV Auersmacher mit dem FSV Jägersburg ein weiterer RPS-Oberligist teil. „Wir haben am vergangenen Montag mit dem Training im Freien angefangen, da liegt nun der Fokus drauf. Das Turner n Kleinblittersdorf nehmen wir noch mit, wir wollen auch da ein Team hinschicken, das stark genug ist, um sich für den zweiten Tag zu qualifizieren. Alper Özdogan und Calogero Raia werden noch fehlen, Patrick Kruszynski fällt auch noch aus, zumal er nun erkrankt ist. Auch Eric Guy Stephan ist noch nicht so weit“, sagte Mozain auch schon im Hinblick auf die ersten Testspiele in der kommenden Woche.