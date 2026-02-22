Letzter Härtetest vor der Rückrunde endet torreich von Peter Schildmann · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Schildmann

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Rückrunde lieferten sich der TuS Eintracht Bielefeld und der SC Bielefeld 04/26 ein intensives und torreiches Duell, das mit einem 5:4-Erfolg für den SCB endete. Beide Teams nutzten den Test, um ihre Form und Mentalität unter Wettkampfbedingungen unter Beweis zu stellen. Erste Halbzeit: SCB in absoluter Topform

Der SC Bielefeld präsentierte sich in der ersten Halbzeit überragend und zeigte eindrucksvoll, warum man zu Recht zu den Spitzenteams zählt und um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielt. Mit hohem Tempo, spielerischer Klasse und großer Effizienz nutzte der SCB die Fehler der Gastgeber konsequent aus und ging verdient mit einer 4:0-Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit: TuS Eintracht mit starker Moral

Nach dem Seitenwechsel zeigte der TuS Eintracht Bielefeld ein völlig anderes Gesicht. Die Mannschaft bewies große Moral, gab sich nicht auf und kämpfte sich mit viel Einsatz und Leidenschaft zurück in die Partie. Tor um Tor wurde der Rückstand verkürzt, wodurch das Spiel noch einmal richtig spannend wurde. Auch dieser Auftritt unterstrich, dass der TuS zurecht im Aufstiegsrennen zur Kreisliga A vertreten ist. ⸻