Letzter Härtetest vor der Rückrunde endet torreich

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Rückrunde lieferten sich der TuS Eintracht Bielefeld und der SC Bielefeld 04/26 ein intensives und torreiches Duell, das mit einem 5:4-Erfolg für den SCB endete. Beide Teams nutzten den Test, um ihre Form und Mentalität unter Wettkampfbedingungen unter Beweis zu stellen.
Erste Halbzeit: SCB in absoluter Topform
Der SC Bielefeld präsentierte sich in der ersten Halbzeit überragend und zeigte eindrucksvoll, warum man zu Recht zu den Spitzenteams zählt und um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielt. Mit hohem Tempo, spielerischer Klasse und großer Effizienz nutzte der SCB die Fehler der Gastgeber konsequent aus und ging verdient mit einer 4:0-Führung in die Pause.
Zweite Halbzeit: TuS Eintracht mit starker Moral
Nach dem Seitenwechsel zeigte der TuS Eintracht Bielefeld ein völlig anderes Gesicht. Die Mannschaft bewies große Moral, gab sich nicht auf und kämpfte sich mit viel Einsatz und Leidenschaft zurück in die Partie. Tor um Tor wurde der Rückstand verkürzt, wodurch das Spiel noch einmal richtig spannend wurde. Auch dieser Auftritt unterstrich, dass der TuS zurecht im Aufstiegsrennen zur Kreisliga A vertreten ist.
⸻
Trainerstimmen
Adis Hasic (SC Bielefeld):
„In der ersten Halbzeit haben wir Traumfußball gespielt, in der zweiten Halbzeit leider Traum-Gegentore kassiert .“
Tomislav Tadic (TuS Eintracht Bielefeld ):
„In der ersten Halbzeit war SCB klar besser und durch unsere individuellen Fehler auch verdient mit 4:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit wollten wir zeigen, dass wir auch Fußball spielen können und uns nicht so leicht geschlagen geben. Insgesamt war es ein super Test gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft.“
⸻
Ausblick auf die nächsten Spiele
Für beide Teams wird es am kommenden Sonntag wieder ernst:
• SC Bielefeld 04/26 startet in der Kreisliga A mit einem Heimspiel gegen TuS 08 Senne I. Anstoß ist am Sonntag, den 01.03., um 15:00 Uhr.
• TuS Eintracht Bielefeld ist ebenfalls am Sonntag, den 01.03., in der Kreisliga B gefordert. Auswärts geht es um 12:45 Uhr gegen SV Ubbedissen 09 III.
Beide Mannschaften gehen nach einem intensiven Vorbereitungsspiel mit wichtigen Erkenntnissen und Selbstvertrauen in den Rückrundenauftakt